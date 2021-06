Qué ver, leer y escuchar

jueves 24 de junio de 2021 | 6:00hs.

Una cosa llamada amor

Amazon

Miranda Presley, una cantante neoyorquina enamorada de la música country, decide probar suerte en Nashville, con la esperanza de obtener el éxito. Una cinta clásica de los 90 con Sandra Bullock, River Phoenix y Samantha Mathis

El practicante

Netflix

Ángel trabaja como técnico de emergencias sanitarias. Tras sufrir un accidente, su vida junto a Vanesa empieza a desmoronarse. Obsesionado con la idea de que ella le es infiel, su vida se convertirá en un infierno. Con Mario Casas

La sospecha de Sofía

Paloma Sánchez Garnica

Madrid, París y su mayo del 68, el muro de Berlín, los servicios de contraespionaje en la España tardofranquista y tres personajes en busca de su identidad y su destino son las claves de esta fantástica novela con el inconfundible sello de Paloma Sánchez Garnica.

El invierno más largo

Cecilia Ekbäck

Maija, su marido Karl y sus dos hijas, han emigrado desde Finlandia a la fría Laponia sueca. Karl sufre angustia y abandonó su trabajo en la ciudad para establecerse en un apacible pueblo. Pero en un paseo la familia descubre el cadáver de un hombre y el infierno se desata.

U.N.A

Stefany

Stefany canta a la libertad en su nuevo single titulado ‘U.N.A’. “‘U.N.A’ es ‘Una noche así’, y es una invitación a no desanimarse y seguir adelante. Un mensaje sobre todo dirigido a las mujeres, de autoaceptación y libertad, de búsqueda de los sueños y deseos”, dijo la artista.

Lumberjack

Tyler the Creator

‘Lumberjack’ es el nuevo sencillo y video de Tyler the Creator. Se trata de la carta de presentación del nuevo álbum del rapero estadounidense ‘Call me if you get lost’, que ya está disponible en plataformas de música.