Joselo Schuap: “El Covid no es una broma o algo leve”

martes 22 de junio de 2021 | 11:15hs.

Joselo Schuap, querido músico y ministro de Cultura de la provincia de Misiones continúa con internación domiciliaria después de permanecer 26 días en coma por un cuadro grave de coronavirus.

El artista dialogó con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva y comentó: “Estoy recuperándome, tratando de compartir con quien me pueda escuchar este mensaje de pedido de cuidado y de precaución, de seguir adelante con la prevención que hace que si realmente no necesitamos salir y tomar contacto que nos sigamos quedando en casa porque no es una broma ni algo leve”.

“Me ha tocado una realidad difícil que la sigo peleando con temas de análisis, con estudios post covid, con todo el equipo interdisciplinario, sigo con internación domiciliaria con un brazo derecho que me impide escribir o tocar algún instrumento, realmente me ha tocado algo muy difícil”, resaltó Schuap.

Además detalló que estuvo 26 días en coma con todo lo que significa estar en una sola posición física boca abajo con dolores en los huesos, falta de aire, “realmente cuando te agarra, es complicado. Yo por suerte no tengo ninguna complicación con otra enfermedad, he tenido dos situaciones críticas en esos 26 días con una neumonía bilateral, trombosis e infeccion en la sangre, realmente fueron muchos días porque el entubamiento normal es alrededor de 15 a 16 días y estuve dormido en coma farmacológico. Al despertar uno no sabe dónde se encuentra, son momentos difíciles”.

Recuperación

El ministro por otra parte recalcó que la recuperación también es algo difícil, “todo eso hace que trate de contar a gente joven que siente que su salud responde que por ahí piensa que no le va a tocar, que tiene que cuidarse. Porque también la recuperación conlleva una atención psicológica para tratar de comprender la realidad y cuáles fueron los sueños que he tenido mientras estaba en coma para entender que no era una realidad”.

“Después está la preocupación por volver a trabajar y no poder seguir con el ritmo laboral y la responsabilidad que tengo hoy, comprender que la salud no está bien y que tengo que ocuparme de eso. El postcovid tiene la felicidad de saber que uno está vivo y después están todas las secuelas que te deja en el cuerpo”, sostuvo.

Finalmente agradeció el acompañamiento de la comunidad, “quiero agradecer a todas las personas que rezaron por mi salud, tuve mensajes de gente preocupada de todo el mundo. Fue difícil lo de la fake news que me habían matado cuando yo ya estaba bien pero elijo quedarme con los rezos y la buena voluntad”.