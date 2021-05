Recibió un tiro tras discutir con el actual novio de su ex

lunes 24 de mayo de 2021 | 6:03hs.

Un hombre de 32 años tuvo que ser intervenido quirúrjicamente como consecuencia de un impacto de arma de fuego que recibió el sábado por la noche por parte del actual novio de su ex pareja, luego de una fuerte discusión que los dos hombres mantuvieron en la vivienda de la joven en la localidad de Puerto Iguazú.



El incidente se desarrolló en un domicilio ubicado sobre la calle Primero de Mayo en donde efectivos de la comisaría Primera de la Unidad Regional V debieron intervenir tras el llamado de la dueña de casa.



Según el relato de la denunciante, de 22 años, su ex pareja se presentó minutos antes en el inmueble y mantuvo una acalorada discusión con su actual novio. Y en medio de la pelea, este último efectuó un disparo hacía la humanidad del visitante, quien tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital local.



Por fortuna, y luego de una exitosa intervención, la lesión que presentaba el herido no pasó a mayores y ahora se encuentra fuera de peligro.



Por su parte, el agresor escapó del lugar en su motocicleta ni bien advirtió la gravedad de lo sucedido. Aunque tras un procedimiento realizado ayer por la tarde en la vivienda del acusado, sobre calles Inga y Laure, el sospechoso fue ubicado y detenido por los efectivos policiales.