Cada vez más personas acuden a testearse

sábado 22 de mayo de 2021 | 6:04hs.

Durante los últimos tiempos, Eldorado pasó a ser el epicentro de casos de Covid después de Posadas y hoy es la segunda ciudad con más cantidad de contagios.

En este contexto, producto del crecimiento de los casos de coronavirus en la localidad, cada vez son más las personas que se acercan realizarse el testeo rápido para confirmar o descartar la enfermedad.

El Polideportivo Héctor Hugo Ligorria es el lugar donde se lleva adelante el operativo de testeos rápidos desde fines de enero. En el transcurso de la semana, el número de asistentes prácticamente se duplicó.

“El lunes o martes llegamos a hacer alrededor de 450 testeos, cuando lo normal era cerca de 200. Y el resto de los días mínimo 300 estamos haciendo”, detalló una de las agentes sanitarias a cargo.

El Territorio se acercó a conversar con algunas de las personas que esperaban a ser atendidas. “Yo ya tuve coronavirus pero ahora le dio a mi suegra positivo y como mi madre tiene problemas de salud no quiero correr riesgos y necesito sacarme la duda. No presento ningún síntoma, pero igual uno nunca sabe”, comentó Eva.

Jorge, empleado de comercio, planteó: “Le dio positivo a mi hermano y como vive conmigo en el trabajo me pidieron que me hiciera el test para saber si me contagié, porque de acuerdo a eso vemos cómo hacen con los otros empleados”. El centro de testeo rápido lleva adelante sus tareas desde las 7.30 hasta las 13.

Testeos en otros puntos

Por otra parte, desde el Ministerio de Salud Pública de la provincia dieron a conocer que en Posadas, el centro de testeo rápido que funciona en el edificio del ex Hospital Materno Neonatal en el Parque de la Salud atenderá el lunes 24 desde las 14.30, mientras que el martes 25 no se atenderá en el marco del feriado nacional.

En tanto que en Oberá, hoy y el lunes de 8 a 11, estará funcionando el centro de testeos rápidos en el Complejo Ian Barney por orden de llegada.