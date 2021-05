Expertos de Estados Unidos instan a fortalecer el consumo de té en jóvenes

sábado 22 de mayo de 2021 | 1:00hs.

En el marco del día internacional del té, se llevó a cabo ayer una jornada virtual en la que expusieron distintos especialistas sobre la producción, exportación y proyecciones que este producto está teniendo en Argentina.

Además de referentes de Misiones y el país, también hubo invitados extranjeros que brindaron una visión más global del té, apostando a una expansión territorial alrededor del mundo.

En ese sentido, el aumento de las exportaciones, producto de una apertura de mercados en nuevos países, sumados a una preferencia por esta bebida de cada vez más grupos sociales (principalmente jóvenes) marcan un momento histórico para el té misionero.

Asimismo, desde el Ministerio del Agro se destaca que Misiones es una de las provincias con mayores niveles de industrialización del NEA en lo que refiere al desarrollo de sus cadenas de valor en el sector agroalimentario e industrial; mientras que el té es un sector productivo que fortalece los procesos de valor agregado en origen y posiciona a la provincia y el país en mercados internacionales con un producto de calidad.

Resaltaron en este sentido que actualmente, en la provincia existen siete cooperativas dedicadas a la producción y elaboración de té. Estas entidades cooperativas están ubicadas en las localidades de Leandro N. Alem, Colonia Guaraní, Campo Viera, San Vicente, Oberá, Dos de Mayo y Ruiz de Montoya. Las últimas tres mencionadas, son exportadoras.

En tanto, posee 18.208 hectáreas certificadas bajo el esquema de agricultura sostenible, un 6,5% más que en el año 2019 y abarcando 34 grupos de certificación que nuclean a 1.034 trabajadores directos y a 833 productores.



Consumo de té joven

Una de las ponencias que se destacó en la jornada tuvo que ver con el consumo del té en jóvenes, una práctica que de a poco va ganando adeptos en países como Estados Unidos y comienza a tener repercusión también en Argentina.

Sobre esto se refirió John Smagula, vice decano de la universidad de Temple en Filadelfia, Estados Unidos, quien apuntó directamente a los jóvenes como potenciales demandantes de té a nivel mundial.

El experto en Té Chino y cultura del té indicó que hay que comenzar a fijar como destinatarios del producto a los estudiantes y comunidades universitarias. “Casi el 90 por ciento de los millenials en los Estados Unidos consumen el té, y hay tendencias proyectadas similares para los consumidores de la generación Z. Debido a este interés entre los adultos jóvenes, sería prudente para los promotores del té expandir su alcance a lugares donde se congregan estas personas, como colegios y universidades. Acá en la Universidad de Temple tenemos más de 300 organizaciones estudiantiles y muchas tienen un nexo con el té debido a su amplitud cultural, beneficio de salud, orígenes”, resaltó.

“Sé que el contexto de universidades en Argentina es diferente al contexto de Estados Unidos, pero les puedo dar algunas ideas que pueden referenciar”, dijo, y mencionó que trabaja dando charlas en las organizaciones estudiantiles sobre el té con distintos objetivos que tienen que ver con la salud física y mental.

“Mostramos cómo el té puede ayudar a manejar el estrés de los estudiantes universitarios. Muchos estudiantes tienen interés en productos verdes a base de plantas entonces quieren saber los tipos básicos, como el té blanco, verde, negro; además de los tipos de hierba como la manzanilla. Quizás los estudiantes no saben, pero cuando se les enseña, comienza a haber más interés”, manifestó Smagula.

Destacó que el té tiene beneficios medicinales como antioxidantes, nutrientes, polifenoles, tiene menos cafeína que el café, aminoácidos que promueven la relajación, además de que es reconfortante. E incentivó a enseñar esto a los estudiantes, hablando con los representantes de organizaciones estudiantiles, buscando programas en universidades que tengan que ver con la salud física y mental, charlar con los jóvenes, y cotejar si en la facultad tiene algún centro de desarrollo para pequeñas empresas con las cuales se pueda promocionar el producto.

“La educación del té no es una parte común de la vida universitaria, pero si te asocias con las personas que compartan intereses mutuos, se puede mostrar todo lo que el té puede ofrecer y ayudar a que llegue a ser parte de la cultura del campus”, señaló.

Sobre este tema, y consultada por El Territorio, la empresaria Carolina Okulovich indicó que en la Ruta del Té (lugar turístico ubicado en Oberá) “en los últimos tiempos nos llama notablemente la atención cómo los chicos, adolescentes, se juntan a festejar su cumpleaños en la casa de té. También se juntan a hacer trabajos prácticos sobre el té, visitando las plantaciones. Yo personalmente veo un cambio en la cultura de a poquito que nos llena de felicidad, está habiendo, es lento pero noto el cambio”.



Fomentar la experimentación

En tanto, también se refirió al respecto Dan Bolton, fundador de la revista Tea Journey, al remarcar que “es una oportunidad grande por el interés que tienen los jóvenes por los productos verdes, a base de plantas. Los estudiantes experimentan el té y quieren verlo, entenderlo en el contexto del lugar de donde viene. Entonces es una manera de generar interés, porque no sólo es una bebida que se hace sino que tiene un contexto cultural”.

Bolton recomendó a su vez que haya más lugares “en donde se pueda conectar con otras personas a través del té, las tiendas donde han disminuido las ventas fueron aquellas que no tenían un ambiente para compartir, experimentar, tocar el té. No interesa tanto el té de supermercado tanto como aquel que se pueda experimentar dentro de su contexto cultural con otras personas, tanto en persona como online”.

“Por eso- agregó por su parte Smagula - se debe presentar el té. Estuve hablando con un estudiante argentino que tenemos aquí en la Universidad y no sabía que Argentina produce té y exporta a Estados Unidos, entonces hay mucha información que tenemos que dar”.

“Es una buena manera de hacer conexión entre el mundo estudiantil, el bienestar en la salud física y mental y la industria del té”, concluyó.

Exportaciones y consorcio

En la jornada se habló sobre la producción y exportación. Helmuth Kummritz, director de yerba mate y té del Ministerio del Agro, resaltó el trabajo que está haciendo el consorcio exportador para la apertura de nuevos mercados y motivó a las empresas a ser parte o formar un nuevo consorcio. “La Nación tiene el programa Gerenciamiento Exportador Asociativo de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y la Fundación ICBC que financia exportaciones. Es una herramienta extraordinaria y cada año financia entre 10 y 20 consorcios de exportación. El sector vitivinícola hace uso de eso todos los años y nosotros casi no la hemos utilizado, lo que es una pena”, dijo. Por eso, recomendó a otras empresas del sector tealero a formar un consorcio para desarrollar nuevos mercados y clientes. “Nuestro objetivo al armar el consorcio fue unir los esfuerzos de empresas pequeñas y medianas para lograr mejor inserción en los mercados externos”, contó y remarcó que se hicieron varias misiones a diferentes países con esta finalidad.

Como resultado, en 2018 el grupo de cinco empresas que conforman el consorcio exportaba poco más de 2 millones de dólares al mercado de Estados Unidos; en 2019, se comenzó a exportar a Rusia, Polonia, Malasia, Perú, República Checa y España duplicando a 5 millones. En 2020, debido a la pandemia, cayó fuertemente el mercado de Estados Unidos, pero se creció en otros como Malasia, India, Chile y Pakistán.