Suman trece los municipios que restringen actividades

viernes 21 de mayo de 2021 | 1:00hs.

En los últimos días hubo un notable incremento en los contagios de Covid-19 en Misiones. Tal es así que ahora uno de los epicentros está en la ciudad de Eldorado, que en tres días sumó 134 casos y ayer tenía 219 pacientes cursando la enfermedad. En ese sentido se reunió de urgencia el Comité de Crisis municipal para estudiar la situación y recomendar medidas de aplicación urgente.

Entre las actividades que sufrirán restricciones en la Capital del Trabajo, tras la aprobación del Concejo Deliberante, se encuentran las siguientes: el cierre de lugares gastronómicos y bares a la medianoche los días viernes, sábados y domingos y a las 22 de lunes a jueves.

Además de Eldorado, también aplicaron medidas restrictivas desde ayer Cerro Azul y Puerto Esperanza. En tanto desde las últimas semanas suman 13 los municipios que imponen restricciones para frenar los contagios: Itacaruaré, Capioví, 25 de Mayo, Panambí, Gobernador Roca, Cruce Caballero, Concepción de la Sierra, Campo Ramón, Salto Encantado, Puerto Libertad.

Otras restricciones en Eldorado

Las reuniones familiares sólo serán permitidas con hasta diez personas y sólo podrán participar personas con vínculos directos, no se permitirán procesiones religiosas y las actividades en los templos tendrán limitación del 50% según superficie y estarán habilitadas hasta las 22.

Además se restringe la capacidad de pasajeros en el transporte urbano a un máximo de 10 personas paradas; en los locales comerciales de cualquier rubro sólo se permitirá el ingreso y permanencia de un 50% de la capacidad autorizada de acuerdo a su tamaño; las actividades deportivas, recreativas y de competencia se podrán desarrollar hasta las 21.

En abril se contabilizaron 392 casos y en 20 días de mayo los contagios suman 379. Los integrantes del comité de crisis destacaron que “estamos en una situación muy complicada en cuanto al estado sanitario y se sigue observando la falta de cumplimiento de los protocolos”.

Por su parte, el médico José Luis Rivero, coordinador de la Dirección de Atención Primaria de la Salud de la zona Norte Paraná, responsabilizó del aumento de los contagios al comportamiento de la sociedad. “Debemos ser claros en que la comunidad tiene que tener conciencia social para evitar los contagios. El aumento de casos tiene que ver con el comportamiento de la comunidad. Si la comunidad no cumple con las medidas o hace caso omiso, obviamente estos serán los resultados que vamos a tener”, expresó respecto al importante aumento de los contagios.

Multas en Cerro Azul

Una disposición del Ejecutivo que regula desde multas por falta de barbijo hasta clausuras de locales por incumplimiento de protocolos regirá desde la hora 0 de hoy en Cerro Azul. Según la resolución 40/2021 del municipio, ante el riesgo epidemiológico y sanitario se adoptan medidas tempranas para disminuir la circulación y prevenir contagios que regirán al menos hasta el 28 de mayo. Establece un control de las actividades públicas y privadas, de los diferentes lugares de reunión y comercios, para el cumplimiento de sus respectivos protocolos.

Asimismo, suspende actividades sociales de más de 10 personas y reuniones sociales de todo tipo en espacios públicos, al aire libre, de más de 20 personas. Los bares y restaurantes podrán atender solo 20 personas y deben cerrar a la hora 0. Además se prohíbe en ellos cualquier tipo de actividad recreativa, social, cultural o artística.

Puerto Esperanza

En consecuencia con la escalada de contagios de coronavirus, la localidad de Puerto Esperanza decidió prohibir desde la medianoche y hasta el 28 de este mes la realización de eventos culturales, artísticos, recreativos, deportivos, sociales, bailables y cualquier otro de participación masiva.

Las nuevas reglas regidas por la Disposición 10/2021 y firmada por el intendente, Alfredo Gruber, tiene excepciones en el ámbito religioso, comercial y familiar.

Esto es así porque permite misas, cultos y encuentros eclesiásticos con concurrencia de hasta 40 fieles, como también las reuniones familiares cuya presencia no sea mayor a diez personas. Lo mismo ocurre con los bares, pubs, restaurantes y similares, que podrán seguir trabajando desde las 8 a las 0, respetando el protocolo y sin organizar bailes. z