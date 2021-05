Dybala tiene una nueva joyita

martes 18 de mayo de 2021 | 6:01hs.

Además de ser el 10 de la Juventus, Paulo Dybala se transformó en flamante embajador de Lamborghini, reconocida y prestigiosa marca de autos, que le obsequió uno como bienvenida.



Entre 400 y 500 mil dólares cuesta el auto de la Joya, que tiene un motor V12 atmosférico con 740 caballos de potencia, es decir, que acelera de 0 a 100 km/h en 3 segundos y alcanza los 350 km/h. Además, es descapotable y el atacante de la Juve lo eligió amarillo. “Un Lamborghini tiene que ser amarillo. Me encanta lo impactante que se ve y me identifico a la perfección con él: es joven y transmite fuertes emociones, con sólo mirarlo o al conducirlo”, soltó el ex Instituto cuando le consultaron sobre la elección del color.