Milagros Villalba, la nueva reina de Santo Pipó

martes 18 de mayo de 2021 | 6:04hs.

Santo Pipó cumplió 93 años el último 3 de mayo y para evitar aglomeraciones por la pandemia, el sábado pasado hizo un festival virtual y la elección de reina.



La que se quedó con el cetro fue Milagros Villalba (17). Emocionada, tras la consagración dijo El Territorio: “Para mí es un verdadero orgullo poder representar a mi pueblo, porque significa una gran responsabilidad y compromiso. Me transmitieron eso no sólo a mí sino también a mis compañeras, el apoyo constante hasta el día de la elección”.



Milagros cursa el último año de la secundaria y ya piensa en el futuro. “Me gustaría estudiar medicina y ejercer mi profesión, Dios quiera que en mi pueblo que tanto me dio y quiero retribuir con esfuerzo y dedicación”, dijo y sobre eso agregó: “Quiero aprovechar todas las oportunidades que la vida me presente, quiero además transmitir ánimo a la gente y especialmente a los jóvenes, para que se animen a luchar por sus metas”.



Además, la joven mencionó que sintió el apoyo no sólo de sus padres sino también de sus compañeros al postularse como reina de la localidad.



“Pipó se caracteriza por la solidaridad de la gente, siempre está dispuesta a brindar su ayuda”, mencionó la joven al referirse a su querido pueblo.



Cerró diciendo que sintió “desde un comienzo la compañía de mis familiares, eso me motivó sabiendo que podía representar al lugar que me vio crecer, por eso quiero retribuir todo el amor familiar y del pueblo como reina”.