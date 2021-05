Santo Tomé no puede frenar los contagios de Covid-19 mientras Virasoro duplica los casos de dengue

miércoles 12 de mayo de 2021 | 15:51hs.

Si bien la Fase 3 fue establecida con el objetivo de bajar el número de contagios, hasta el momento eso no pasó.

Según la Comisión de Emergencias, Santo Tomé cuenta al día de hoy con 265 casos positivos activos de Covid-19, de los cuales 25 son nuevos.

Se registraron también 11 altas en las últimas 24 horas, elevando a 782 la cifra de pacientes recuperados. 9 personas fallecieron por la enfermedad y existe ahora un total de 1056 acumulados desde el inicio de la pandemia.

Testeos en los barrios

Por otro lado, desde la mañana se realizan testeos múltiples de Covid-19 en el CIC del barrio Tablada, en la plazoleta Perón del barrio Centenario, y en el Centro de Ex Combatientes de Malvinas (al finalizar el corsódromo).

Y mañana, jueves 13, estarán en el club Barcelona de esta ciudad, desde las 9 de la mañana.

Se trata de una actividad conjunta entre el Ministerio de Salud Pública de Corrientes y el Hospital San Juan Bautista, además de la Municipalidad de Santo Tomé.

En este contexto sigue funcionando un call center para las personas que necesiten información y/o tengan dudas sobre la enfermedad y los síntomas. Deben llamar a los teléfonos 3756545656 y 3756611050.

Restricciones hasta el 17

En el inicio de esta Fase 3 (que va hasta el lunes 17 de mayo, inclusive) se dispuso un equipo de seguridad privada en los puestos de control en los accesos, que se ocupa de registrar a las personas que ingresan a la ciudad.

Las personas no exceptuadas o que no presenten justificativo de salud y que provinieren de ciudades en Fase 3, deberán contar obligatoriamente con el test de covid negativo para poder acceder al pueblo. En caso de no tenerlo, podrán hacerse el análisis en el acceso ubicado en ruta 14, que tiene un costo.

Virasoro con pocos casos de coronavirus, pero más del doble de dengue.

Poco coronavirus, pero el doble de dengue en Virasoro

Según el Hospital Miguel Sussini de la ciudad de Virasoro, actualmente hay apenas 30 casos positivos de Covid-19, 1358 pacientes recuperados y 101 personas aisladas. El número de fallecidos se mantiene en 11.

No obstante, está la otra lucha, la que es contra el dengue ya que en estos momentos hay 63 casos de dengue activos, por lo que el municipio se encuentra en una tarea constante de eliminar los criaderos de mosquitos.

Esta localidad se encuentra en Fase 5, y no está realizando testeos masivos.

Continúa habilitado el call center para personas que tienen necesidad de consultar, o bien, tuvieron contacto con algún positivo. Pueden comunicarse a los teléfonos 3756 616709 / 3756 613551 / 3756 501480.