"Quisiera despertarme y que esto haya sido una pesadilla"

miércoles 12 de mayo de 2021 | 2:10hs.

La vida de Antonela Patiño (23) y Nestor Salinas (25) como así la del pequeño hijo de ambos cambió para siempre en cuestión de horas. Uma Franchesca de 1 año y 4 meses enfermó y nada hacía parecer que terminaría en un triste final. Era una beba dinámica, dulce, con mucha energía, muy sana, así la recuerda su madre con lágrimas de dolor.

Antonela dedica palabras profundas y emotivas a su pequeña, pidiéndole fuerzas para seguir, para aprender a vivir sin ella, no comprendiendo lo que pasó tan repentinamente.

El Territorio habló con ella quien se refirió al pequeño lapso de tiempo que compartieron juntos como familia.

"Todo empezó cuando me enteré que estaba embarazada, a los 6 meses supimos que era una nena. El padre muy feliz me habla y me dice que siempre quiso que su primer hijo fuese una nena y así fue hermoso ese momento, al pasar los meses cada vez era más y más grande la alegría de todos, incluso de su hermano Gonzalo”, empezó el relato.

“La médica me da fecha de control un 29 de enero y me hizo todos los controles y me dice ‘vos ya estás lista para dar a luz a tu bebita, tenés que quedarte internada’. Me quedé todo ese día y a la noche empecé con las contracciones, una tras otra, pase toda la noche así con muchos dolores hasta el último minuto que me llevaron a la sala de quirófano”, continuó.

Ya en la casa todos estaban felices con la presencia de la nueva integrante.

“Todos la querían por cómo era tan cariñosa, tan dulce que te compraba con su sonrisa, un ser de luz realmente”, la calificó la madre.

“Fueron pasando los meses ella siempre fue sana, jamás se enfermó, hasta que llegó un día que en un abrir y cerrar de ojos Dios me la llevo y nos dejó con un dolor tan profundo que nadie nunca quisiera pasar”, señaló Antonela y describió lo que siente: “para una madre es lo peor que le puede pasar, perder a un hijo de una manera tan cruel, creo que toda pérdida de un hijo es muy dolorosa, pero cuando están tan sanos y tan de golpe pasa todo es como estar teniendo una pesadilla de la que se desea despertar”.

Y con lágrimas en los ojos, agregó: “lamentablemente esto no es una pesadilla, ojalá lo fuera, es una dura realidad, uno la busca por cualquier parte y se da cuenta que esa personita ya no está y ya nunca va a volver y eso duele”.

Y se preguntó: “¿por qué la dejaron morir, por qué no la salvaron si estudian para eso? Hoy por hoy me levanto por mi hijo que me necesita y por ella que me da las fuerzas para que yo pueda levantarme y seguir adelante a pesar de este dolor inmenso. Con mi esposo estamos destrozados por dentro".

Antonela recordó el día que su hija enfermó "ella se puso mal, transpiraba frío, la llevamos al hospital y el médico que la atendió dijo que le dé un analgésico y que estaba así porque tenía parásitos, pero nunca la tocó para ver al menos que tenía realmente. Solo sé que con lo que me dijo que le dé a mi hija ella empeoró, la llevamos de nuevo al hospital y al rato la derivaron a Posadas, pero mi pequeña no aguantó, murió en el camino, antes de llegar a Alem”.

En el momento en que la niña falleció “mi esposo iba con ella en la ambulancia, cuando llegamos a Alem me avisan que había fallecido, me agarré la cabeza, empecé a llorar desesperadamente y entré a buscar al médico y no lo encontraba por ningún lado y cuando salgo afuera ellos ya le habían puesto a mi hija en la ambulancia para hacerle el traslado del cuerpo para San Javier, fue tremendo, fue algo que jamás olvidaré y ese médico nunca dio la cara, no tuvo el coraje de dar la cara porque él sabe perfectamente que es el culpable de la muerte de mi hijita”.

“Mi esposo y yo pedimos que se haga justicia, hasta ahora no sabemos de qué murió mi pequeña, pero confiamos mucho en la fiscal, en la jueza. Espero que la muerte de mi hija no haya sido en vano”, sostuvo.

La pequeña murió el 17 de abril pasado después de descompensarse por causas aún no conocidas por la Justicia que investiga el hecho en el cual está involucrado un médico de San Javier.

El cuerpo de la menor fue exhumado el 22 de abril para realizarle una autopsia.

ni por los padres y familiares de la nena como tampoco de la sociedad misionera. autopsia de la el cuerpo de la pequeña está en la morgue judicial luego de haber sido exhumado el jueves 22 de abril para la correspondiente autopsia que aún no fue realizada.

“Le pido a Dios todos los días que me digan la verdad, qué pasó con mi hija", finalizó la joven.