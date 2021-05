El Polaco habló de todos sus tatuajes

martes 11 de mayo de 2021 | 1:00hs.

Después de varias idas y venidas y tras una fuerte crisis, El Polaco y Barby Silenzi se reconciliaron. Invitado al programa de Mirtha Legrand, el cantante confirmó que decidieron apostar nuevamente al amor. Además, sorprendió al revelar que tiene tatuado no sólo el nombre de la bailarina, con quien tiene a su hija menor Abril, sino que además lleva plasmados en la piel los de dos ex parejas.

Ante la consulta de Juana Viale sobre cuántos tatuajes tiene, el cantante respondió: “Un montón, hay uno en la pelvis que es la inicial de mi novia. Tengo los nombres de mis hijas. En el cuerpo me hago las cosas que son importantes en mi vida”.

Al escucharlo, Coco Sily -otro de los invitados a la mesaza- quiso saber más y le consultó si además lleva plasmado en la piel el nombre de alguna ex novia. En ese momento el Polaco sorprendió al contar que sí: “No tengo problema”, reconoció.

Sobre esto, Juana Viale no pudo contenerse y le expresó: “¿Y nadie te pidió que te lo saques?”, a lo que el artista respondió afirmativamente y explicó por qué hizo caso omiso y decidió dejárselos: “No me los saco, si me tatúo es porque son las mamás de mis hijas. Fueron importantes en mi vida y vamos a ser familia para siempre”. De esta manera hizo alusión no sólo a Silenzi, sino también a Karina La Princesita, con quien tuvo a Sol, y a Valeria Aquino, con quien tuvo a Alma.

Además, el flamante participante de Showmatch, continuó enumerando todos los diseños que tiene: “Tengo las caras de mis hijas, sus nombres, las Malvinas, a Diego Maradona. En la espalda tengo dos ángeles, además el escudo nacional. Son todas cosas que me gustan a mí”.