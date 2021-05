Detectan a un docente acusado de grooming en contacto con otra menor

martes 11 de mayo de 2021 | 6:03hs.

“Hola alguien sabe dónde se consigue un morochito que sea fiel y no mienta?”, publicó una menor de 15 años en un grupo de Facebook y enseguida un docente le respondió: “Es excluyente el color de piel? Los otros requisitos cumplo”.



Y si bien en las redes sociales habitualmente se da este tipo de interacción, desde el vamos el comentario del hombre no cuadraba por su edad, ya que tiene 56 años.



Fue así que enseguida un joven escribió: “Señor, no está un poco grande para esa nenita?”, aunque hasta ahí los comentarios eran jocosos.



Pero la situación dio un giro dramático cuando una maestra develó el grave antecedente que pesa sobre el individuo que le respondió a la menor.



“Cómo te da la cara para preguntar esto? O no aprendiste nada estando detenido por grooming, después de acosar a tu alumna de sexto grado. Asco, repudio, vergüenza!!! Deberías seguir detenido Francisco A.”, publicó la mujer en el posteo del Grupo Alguien Sabe? Yo sé! Oberá.



Minutos más tarde, al verse descubierto, Francisco A. (56) borró su comentario inicial, sabiendo que habría violado una de las restricciones que le impuso el Juzgado de Instrucción Uno de Oberá para otorgarle la excarcelación, mientras aguarda el juicio en su contra por un caso de grooming denunciado en marzo de 2019.



En definitiva, la advertencia de la docente -ex colega del imputado en una escuela de Oberá- sirvió para alertar a potenciales víctimas.



“¿Cómo puede ser que después de todo lo que se supo y se encontró en su casa, siga libre para hacer lo que quiera con nuestros niños. Libre para hacer lo que siempre hizo”, opinó la educadora en diálogo con El Territorio.



Apartado del cargo

Según confirmaron fuentes judiciales, Francisco A. permaneció detenido seis meses bajo los cargos de contacto con un menor de edad con propósito delictivo contra la integridad sexual.



Se trata de un caso de acoso sexual, agravado por la edad de la víctima (11 años), delito que se define como grooming, lo que implica una serie de acciones realizadas por un adulto para ganarse la confianza de unmenor a través de internet.



En tanto, subrayaron que la excarcelación bajo caución juratoria quedó supeditada al cumplimiento de una serie de requisitos, como la prohibición de tomar contacto con la víctima por cualquier vía: personalmente, telefónica o redes sociales.



Si bien se halla en libertad, el proceso continúa y la situación se resolverá en un juicio.



Con relación a su situación laboral, desde la dirección del establecimiento donde se desempeñaba confirmaron que “todavía aparece en planta funcional del Consejo, pero está apartado del cargo con una resolución, no licencia, y sin goce de haberes”.



“Lo terrible es que le comentó una publicación a una criatura como si nada, con los antecedentes de que tiene, porque antes de venir a Oberá ya tuvo problemas en Posadas”, agregaron.



Primera denuncia

El caso que oportunamente derivó en la detención del docente fue denunciado el 7 de marzo del 2019 por la madre de la menor.



Un par de días antes hacían las compras en un conocido supermercado del centro de Oberá y la nena estaba demasiado pendiente del celular. Su mamá le preguntó con quién chateaba y tuvo que insistir para lograr una respuesta, ya que la criatura se mostraba esquiva.



“Es mi maestro del año pasado, me saludó nomás”, respondió la pequeña de 11 años. Siguieron con las compras, hicieron la fila en la caja y pagaron. Pero al salir del comercio la madre se sorprendió al ver al docente parado en la esquina, quien al notar su presencia se dio media vuelta y se fue del lugar con evidente fastidio.



Ante lo sugestivo de la escena, la progenitora le preguntó: “¿Por qué te escribe tu maestro? Decime le verdad. ¿Por qué estaba acá afuera? ¿Te estaba esperando?”.



Fue así que comenzó a indagar, tomó el teléfono de su hija y tardó poco en descubrir la verdadera intención del docente.



La mujer se hizo pasar por su hija, entabló un diálogo y el implicado comenzó a enviar fotos y videos de contenido sexual a través del Messenger de su cuenta de Facebook.



Asimismo, descubrió que el día que fueron al supermercado Francisco A. le escribió a la menor, le preguntó por dónde andaba y si quería encontrarse con él.



En su inocencia, la criatura le comentó que estaba haciendo compras y el docente fue hasta el lugar, seguramente creyendo que la niña se hallaba sola, aunque por suerte estaba en compañía de su madre y por eso ni siquiera se pudo acercar a ella. De lo contrario, el desenlace de la historia habría sido otro.

Compromiso institucional

Con las pruebas en el teléfono, la madre se presentó en la escuela y le mostró todo el material a la directora, quien luego la acompañó a radicar la correspondiente denuncia.



En consecuencia, el 8 de marzo de 2019 el docente fue detenido por orden de la entonces jueza de Instrucción Uno, Alba Kunzmann de Gauchat.



Luego se realizóuna inspección ocular en el departamento del imputado y el secuestro de elementos informáticos: una tablet, una notebook, una computadora de escritorio, memorias de almacenamiento, dos teléfonos celulares, tres chips, cámara de fotos y ropa,entre otros objetos de interés para la causa.



Si bien el hombre habría tomado el recaudo de no grabar su rostro, entre las pruebas que lo comprometen se hallan elementos, por ejemplo en el baño, que fueron cotejados y coinciden con escenas de los videos y fotos enviadas a la niña. También se hallaron las prendas de vestir que usó en dichas imágenes de contenido sexual.



En aquella ocasión, este matutino entrevistó a colegas de Francisco A., quienes expresaron absoluto repudio a su accionar.



“El año pasado (2018) llegó trasladado desde Posadas y ahora nos enteramos de que habría tenido un caso similar que nunca se denunció. Nunca nos imaginamos que ponían a semejante degenerado frente a los chicos”, comentaron.



Precisaron que el implicado daba clases de informática por la mañana y a la tarde estaba al frente de un quinto grado. Como parte de su adaptación a la nueva ciudad se sumó al ballet de una colectividad del Parque de las Naciones. Además, destacaron el rápido y valiente accionar de la directora de la institución donde dictaba clases el sujeto, quien asesoró y acompañó a la mamá en el trámite de la denuncia.