Para tres bancas competirán 16 sublemas en Puerto Rico

martes 11 de mayo de 2021 | 6:04hs.

El 6 de junio, además de diputados provinciales, se renovarán autoridades municipales. En Puerto Rico, en esta ocasión, son 16 sublemas los que participarán de la contienda en la búsqueda de las tres bancas en juego.



De esta forma, se votará para definir quiénes ocuparán los lugares que dejarán a partir del próximo 10 de diciembre Javier Ernesto Techeira, de la oposición; y los de Carmen Ivonne Christen y la de Luis Adolfo Alarcón, de la renovación. Este último ocupó el lugar de Carlos Koth, quien en 2019 pidió licencia para asumir el cargo de intendente del municipio.



En 26 días, fecha en la que se celebrarán los comicios en la tierra colorada, serán 16 los sublemas que buscarán ocupar los tres escaños del Concejo Deliberante. Por el Frente Renovador competirán cinco sublemas: Dignidad y militancia; equidad y diversidad; Juntos podemos; Renovando con la gente; y Unidos está bueno, sigamos juntos.



En tanto, por el Frente Agrario y Social para la victoria buscarán un lugar de los tres en juegos los sublemas Avancemos con fuerza; Encuentro de todos; Juventud de la Victoria; y Lealtad y compromiso social.



En el caso de Juntos por el Cambio competirán los sublemas Acción y honestidad; Activar juntos; Activar por el cambio; Evolución; Juntos somos el cambio; Por una ciudad mejor; y un cambio responsable.



Uno de los que buscará la reelección es Techeira, quien en los comicios de 2017 se presentó por Juntos por el Cambio y, en esta oportunidad, integrará uno de los cinco sublemas de la renovación.



Estado de situación

De a poco, la población comienza a conocer a los postulantes en el Concejo Deliberante y los candidatos comenzaron a realizar recorridas por los diversos barrios.



Por un lado Vanesa May, quien encabeza el sublema de la renovación Equidad y diversidad, indicó que uno de los principales pedidos en la comuna es por asistencia alimentaria. “La demanda común en los barrios de Puerto Rico son alimentos, de asistencia. No alcanza el sistema de emergencia alimentaria nacional, ya que muchas de las personas, familias y referentes barriales trabajan ad honorem en varios merenderos. Ahí es donde hay que poner el esfuerzo porque lo urgente a veces tapa lo importante”.



Por su parte, el candidato a edil Christian Irschik, por Juntos por el Cambio, indicó que uno de los objetivos es lograr el equilibrio en el Concejo. “Hay que apoyar los proyectos que sean buenos para el municipio, trabajando de manera inteligente y firme, realizando una oposición responsable y constructiva. Que Puerto Rico sea un lugar seguro para la crianza de nuestros hijos y el desarrollo de la juventud, fomentando el deporte y las actividades culturales”, comentó.



Para estos comicios se esperaba la postulación de Ivonne Christen para la reelección en su banca. Sin embargo, decidió ceder su lugar en la lista para Paola Fantín. Al respecto, explicó: “Los cargos que ocupamos los dirigentes son circunstanciales. Ahora me tocó dar un paso al costado para seguir sumando al espacio político del que soy parte y dar lugar a mujeres empoderadas y con vocación de servicio, porque así entiendo a la política y porque el individualismo no conduce a nada. Por eso, cuanto más mujeres comprometidas haya en nuestra comunidad, mejor representadas vamos a estar”.