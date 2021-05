Publicarán cortes de un show de los Stones

martes 11 de mayo de 2021 | 6:00hs.

El histórico show gratuito que The Rolling Stones ofreció en febrero de 2006 en la playa carioca de Copacabana, al que se estima que asistieron alrededor de un millón y medio de personas, será editado el próximo 9 de julio en diversos formatos.



Bajo el título ‘A Bigger Band: Live On Copacabana Beach’, la totalidad del show estará disponible en CD, DVD, Blu Ray y vinilo, se anunció en los sitios oficiales de la legendaria banda británica. Como anticipo, el 28 de marzo se presentará un EP digital con las canciones ‘Sympathy por the Devil’, ‘Happy’, ‘Wild Horses’ y ‘You Got Me Rocking’.



La presentación de los Stones en Río de Janeiro fue transmitido en vivo en su momento y está disponible en YouTube. El concierto fue parte de la gira ‘A Bigger Band’ que trajo al grupo a la Argentina.