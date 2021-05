Premios Grammy: shows en vivo, ceremonia virtual y grandes consagraciones

martes 11 de mayo de 2021 | 6:00hs.

Casi un año después de que el Covid-19 forzara a cancelar giras y golpeara fuerte a la industria de la música, los artistas más populares fueron reconocidos en la entrega de los Premios Grammy en el Staples Center de Los Ángeles. Pese a que la gala debió ser reducida a un evento parcialmente virtual, las actuaciones en vivo hicieron que fuera una noche memorable.



Beyoncé lideraba la competencia con nueve nominaciones, seguida de Taylor Swift, Dua Lipa y Roddy Ricch, con seis cada uno. Y aunque no triunfó en las categorías principales, sumó dos galardones que la ubican como la máxima ganadora en la historia al conquistar su 28° estatuilla.



Su tema “Black Parade”, lanzado en medio de las masivas protestas contra el racismo en los Estados Unidos después de otro caso de violencia policial contra afroestadounidenses, se perfilaba como “Canción del Año”. Sin embargo ese galardón quedó para H.E.R. por “I Can’t Breathe”, una canción también inspirada en los acontecimientos posteriores al asesinato de George Floyd.



El encargado de la conducción fue el humorista sudafricano Trevor Noah, quien tuvo la misión de coordinar las conexiones en directo en varias partes del mundo. La primera gran presentación corrió a cargo de Harry Styles, quien ofreció un gran despliegue para una inspirada versión de “Watermelon Sugar” junto a su banda.



Luego, Billie Eilish se sumaría al escenario para interpretar “Everything I wanted” ante la atenta mirada de Styles. Esa sería la primera aparición de la artista que se terminaría llevando el reconocimiento más codiciado.



Hacia la mitad de la entrega, Bad Bunny y Jhay Cortez tomaron el escenario para darle un poco de ritmo a la ceremonia con “Dákiti”. “Me sentí como en la disco, salvo que esta vez no me echaron”, bromeó Noah luego de la presentación de los puertorriqueños.



Uno de los momentos más impactantes de la noche tuvo como protagonista a Taylor Swift, quien interpretó dos de las canciones que lanzó el año pasado: “Cardigan” y “August”. Minutos después, Anderson .Paak y Bruno Mars se unirían para una versión en vivo de su exitosa colaboración: “Leave The Door Open”.



Otra de las grandes performances de la noche estaría a cargo de DaBaby y Dua Lipa con su colorida versión de “Levitating”.



Al final de la ceremonia, el encargado de anunciar la canción ganadora como grabación del año fue nada más y nada menos que Ringo Starr. El baterista hizo una breve introducción y luego hizo el gran anuncio: “Everything I Wanted”, de Billie Eilish.



“Iba a escribir un discurso que me lo merecía, pero pensé que no me iban a elegir. Vos mereces esto, eres hermosa y talentosa. Genuinamente, esto se lo merece ella”, aseguró Eilishe dirigiéndose a Megan Thee Stallion. Un cierre inesperado para una ceremonia repleta de emociones.



En lo que respecta a los premios, la versión del año cosagró a “Everything I Wanted”, de Billie Eilish, como ganadora. El álbum dle año fue Folklore, de Taylor Swift; como artista revelación quedó consagrada Megan Thee Stallion.



Además, Wildcard, de Miranda Lambert fue elegido el Mejor Álbum Country; y la mejor interpretación melódica fue para Anderson .Paak, con ‘Lockdown’.



En tanto, el mejor Álbum de Música Latina consagró a Fito Páez como ganador, con su disco ‘La conquista del espacio’.