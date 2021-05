En menos de 24 horas tres jóvenes motociclistas fallecieron en Panambí

lunes 10 de mayo de 2021 | 6:05hs.

Cuando apenas habían inhumado los restos de los hermanos José Ramón Engler(19) yMaira Gisela Engler(17), quienes fallecieron el sábado por el impacto de su moto contra un coche en ruta provincial 5, otro siniestro vial enlutó ayer a la comunidad de Panambí por el deceso de Cristian Pieka (19) tras despistar con su motocicleta sobre ruta costera 2.



En consecuencia, en menos de 24 horas tres jóvenes de la misma localidad perdieron la vida en accidentes con motos.



Con relación al caso de Pieka, en la víspera alrededor de las 16.30 la comisaría local recepcionó un llamado telefónico anónimo solicitando presencia policial en ruta costera 2, a la altura del Paraje Chico Alférez, donde el conductor de una motocicleta perdió el control, despistó y, aparentemente, se hallaba sin vida.



Ya en el lugar, la comisión policial constató la veracidad de lo expresado en el llamado de auxilio. Además establecieron la identidad del conductor ya fallecido.



El cadáver de Pieka se hallaba a pocos metros de su moto marca Corven Hunter 160 centímetros cúbicos, dominio 268-KLG, la cual estaba volcada al costado de la cinta asfáltica, en sentido de circulación Puerto Rosario al kilómetro 15 de Panambí.



Posteriormente, personal de la División Criminalística Unidad Regional II de Oberá realizó las tareas de rigor para determinar las causas del siniestro y la intervención o no de otro vehículo, lo que al cierre de esta edición seguía siendo motivo de pesquisas en la zona.



En tanto, desde el Juzgado de Instrucción Uno de Oberá ordenaron la entrega del cuerpo a los familiares. El deceso de Pieka trascendió por las redes sociales con innumerables muestras de dolor.



Sin luces

En tanto, el deceso de los hermanos Engler se produjo el sábado, alrededor de las 18.30, tras un impacto frontal contra un Ford Focus, a la altura del kilómetro 17 de la ruta provincial 5.



Ayer, fuentes de la UR II informaron que las pericias preliminares habrían determinado que la motocicleta Corven en la que se movilizaban los hermanos no tenía luces en condiciones.



“La moto ni siquiera tenía tablero”, graficó un vocero consultado por El Territorio.



Asimismo, se estableció que el rodado mayor -conducido por un hombre de 37 años que iba acompañado por su pareja de 33 y sus dos hijos de 1 y 7 años- circulaba en sentido Panambí-Oberá cuando colisionó de manera frontal contra la moto.



Ante los uniformados que acudieron al lugar, el conductor del Focus argumentó que el accidente se produjo cuando intentó el sobrepaso de otro vehículo porque no vio nada enfrente.



De todas formas, las mismas fuentes subrayaron que el impacto se produjo en una zona de curvas y con doble línea amarilla, es decir de sobrepaso prohibido, lo que también pone la lupa sobre el conductor del Focus.



Las víctimas fallecieron en el lugar y los pasajeros del auto fueron trasladados al hospital Samic de Oberá con lesiones leves.



El Juzgado de Instrucción Uno de Oberá dispuso el secuestro de ambos vehículos y la demora preventiva del conductor del Focus. Aún no trascendió el resultado del test de alcoholemia practicada sobre el mismo.



Antecedentes

En los últimos meses se registraron varios accidentes viales en Panambí protagonizados por motos, al tiempo que los vecinos vienen reclamando por la falta de controles.



A principios de marzo un adolescente de 16 años sufrió un accidente sobre la ruta Costera 2, circunstancia en la que habría estado corriendo una picada en moto y no llevaba puesto el casco de seguridad, según testigos.



El hecho se registró a la altura del Mirador de la citada arteria provincial, un lugar donde los fines de semana se reúnen centenares de jóvenes de la zona.



La víctima fue identificada como Kevin A. (16), quien sufrió un traumatismo de cráneo grave y permaneció varios días en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica.



Con el correr de los días el joven fue mejorando, pasó a sala común y luego fue dado de alta. Para los médicos su recuperación fue un milagro.



En tanto, vecinos de Panambí alertaron sobre el descontrol que reina en la zona, lo que pone en serio riesgo la integridad de los propios motociclistas y de terceros.



“Todos los fines de semana se juntan y hacen picadas. Toman y salen a hacer locuras. Andan acostados o parados arriba de las motos. Corren picadas sin cascos y se cruzan frente a los autos, como buscando la muerte”, reflexionó un agricultor que vive en el kilómetro 8.



Además, reclamó la necesidad de que “la Policía haga controles de prevención porque así es tierra de nadie. Un peligro para todos. Ya murieron varios chicos, pero las autoridades no controlan nada”.



Precisamente, también en Panambí, a mediados de julio del año pasado un triple choque de motos se cobró las vidas de Martín Lehmann (19) y Sandro Rodríguez (16).