Tinelli y un esperado regreso con nuevo formato

viernes 07 de mayo de 2021 | 1:00hs.

Cada vez falta menos para el regreso de Marcelo Tinelli a la televisión. El presentador saldrá al aire el lunes 17 a las 22.30 por la pantalla de El Trece, con un ciclo renovado titulado ‘La Academia’.

Después de un 2020 sabático forzado por la pandemia, el creador de ShowMatch tiene todo listo para su gran apuesta de este año que consta de dos segmentos. Por un lado, estará ‘Politichef’, con el que volverá a las fuentes humorísticas que supo explotar con ‘Gran Cuñado’, y por el otro, ‘La Academia’, un varieté en el que nucleará los diferentes certámenes que lo caracterizaron los últimos años.

El nuevo formato de ShowMatch es ‘La Academia’, un reality de famosos, en el que los participantes competirán en distintas disciplinas artísticas.

En esta nueva apuesta de la productora LaFlia, las figuras deberán aprender múltiples disciplinas artísticas y emprender nuevos desafíos que luego presentarán ante el jurado conformado por Carolina ‘Pampita’ Ardohain, Ángel de Brito, Jimena Barón y Hernán Piquín.

Cuatro días de muestra de talento

Así, desde la productora explicaron que, de lunes a jueves, las 13 parejas seleccionadas para el programa deberán presentar sus cuadros para competir en canto, baile, imitaciones, actuación y otras ramas de las artes escénicas. Habrá instancias individuales y otras de competencia en pareja.

La lista de los 26 famosos en competencia está encabezada por Karina ‘La Princesita’, Flor Vigna con Facu Mazzei, Julieta Nair Calvo, Romina Ricci, Agustín ‘Cachete’ Sierra, Ulises Bueno y Rocío Pardo, El Polaco con Barby Silenzi, recién separados sentimentalemente, Débora Plager, Luciana Salazar y Jorgito Moliniers, Cucho Parisi, Sofía Jujuy Jiménez y Charlotte Caniggia.

Además estarán en la pista más famosa de la televisión: Viviana Saccone, Rocío Marengo, Mar Tarres, Ángela Leiva, Mariana Genesio Peña, Lizardo Ponce, Pachu Peña, Julieta Puente, Barbie Franco, Candela Ruggeri y Mario Guerci.

Viernes de humor

La propuesta televisiva del presidente de San Lorenzo y titular de la Liga Profesional sumará la noche del viernes con una velada dedicada al humor que incluirá cámaras ocultas, el espacio de imitadores animando el concurso paródico ‘PolitiChef’ y, con el mentor del ciclo otra vez apostado tras un escritorio.

‘La Academia’ promete ser la novedad más rutilante de esta nueva temporada, aunque el formato en sí se componga de segmentos ya visitados por Tinelli en pasadas temporadas.

“Se trata de una competencia de talentos que mixtura disciplinas como baile, canto, actuación, acrobacia, patinaje, entre otras actividades”, explicaron de la producción. De alguna manera, resume y potencia varios de los segmentos más destacados del histórico programa, y apunta nuevos desafíos como el humor político y de actualidad en un momento delicado.

En tanto, el jurado está compuesto por destacados artistas y, la nómina de participantes tiene habitués de la pista y otros que nunca han pasado por el formato del reality

Los famosos que ya están ensayando para lucirse en La Academia provienen de disciplinas bien diversas y en algunas ocasiones serán pareja.

Sin dudas los focos estarán en puestos en El Polaco y Barby Silenzi, que recientemente se separaron. Otra pareja de la vida real que se trasladará a las pistas es la del cantante Ulises Bueno y Rocío Pardo, mientras que una de las candidatas al título será Flor Vigna y Facu Mazzei, subcampeones del Súper Bailando 2019.

“Extrañé un montón la tele”

“Va a ser mi regreso a la televisión después de un año y seis meses. Extrañé un montón la tele, sigo viendo la tele. Amo y respiro televisión, pero fueron muchos meses. Tengo muchas ganas de volver”, expresó el hombre de Bolívar que dio algunas pistas del estreno.

“El primer programa va a ser especial, va a haber invitados al piso como Adrián Suar, Pablo Codevila, Martín Bossi, y una apertura importante”, apuntó sobre el debut.

“Va a haber una puesta en escena con bailarines y muchas sorpresas muy importantes. Además, tenemos un montón de notas preparadas. Va a estar muy bueno”, describió sobre la apertura -un clásico de cada temporada y que siempre genera expectativa-.

Del número de apertura, del que se espera que sea un despliegue de arte y tecnología, ya se publicaron algunos adelantos, en forma de pequeños trailers. Así se sabe que serán de la partida Oscar Ruggeri (hará de policía), Jey Mammón (como el encargado del edificio en el que vive Tinelli) y Laurita Fernández (una influencer en una peluquería). También se destaca la presencia de la pareja de Tinelli, Guillermina Valdés.

“Lo pasé muy bien grabando las aperturas de ShowMatch. Hace un año y medio que no hacía las aperturas, pero lo pasé muy bien con los famosos que me acompañaron. Va a ser una muy buena apertura y va a tratar de lo que vivo el día del comienzo del programa, desde que me levanto hasta que llego al estudio y me reciben algunos invitados sorpresa”, comentó Tinelli en una entrevista con el programa Los Ángeles de la Mañana. Resaltó que sólo el cuadro de apertura requirió tres días de grabación. “Nos divertimos muchísimo. Creo que va a ser muy cortito lo que se vea en pantalla para todo el material que grabamos”.