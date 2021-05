Niña rescatada de su abuela seguirá con su madre

martes 04 de mayo de 2021 | 6:03hs.

La niña de 12 años que presuntamente era prostituida por su abuela, y su hermano de 5, se quedarán por el momento con su madre, hija de la detenida, informaron ayer fuentes ligadas al proceso. En cuanto a la acusada, en la jornada de ayer tenía que completar la audiencia indagatoria, donde iba a ser imputada por los delitos por los cuales es investigada.



Según se pudo saber, la familia se encuentra en un refugio para las víctimas de trata de la Subsecretaria de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Derechos Humanos, donde fueron alojados el domingo. Sin embargo, el sitio no está pensado para los niños.



De todas formas los profesionales intervinientes decidieron hacer una excepción, por lo que los pequeños no serán trasladados a otra institución. Claro que su futuro está atado a las determinaciones de la Justicia, pero consideran que por ahora es lo mejor para todos.



A los pequeños los visitaron profesionales médicos y las primeras conclusiones arrojaron que padecen un cuadro de deshidratación. De todas formas, se harán chequeos más completos.



La mujer tiene 30 años y, según dijeron fuentes del caso, padece un retraso madurativo, lo que la sacaría de la lupa de la Justicia. Los pesquisas no descartan que, al igual que su hija, también haya sido víctima de abusos avalados por la detenida, que tiene 71 años.



El procedimiento de detención de la mujer se hizo el domingo al mediodía en Posadas por la Policía de Misiones, que la investigaba desde febrero. Se incautaron dos teléfonos celulares que serán peritados.