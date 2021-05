Habilitan sólo un fiscal de mesa y uno general por cada partido

sábado 01 de mayo de 2021 | 4:00hs.

El Tribunal Electoral de Misiones decidió, a través de una resolución, limitar la cantidad de fiscales para las elecciones del próximo 6 de junio. De esta forma, se habilitó solamente un fiscal de mesa por partido o frente electoral en cada mesa receptora de votos, y un fiscal general por partido o frente electoral dentro del centro de votación, indistintamente de la cantidad de mesas que se encuentren habilitadas en dicho lugar, no pudiendo permanecer más personas que las autorizadas.



Es decir, cada sublema no podrá disponer de más de un fiscal en cada mesa de votación, por lo que se deberá centralizar por partido. En tanto que los fiscales deberán sufragar donde se encuentran empadronados, por lo que la designación de las personas que han de cumplir la tarea de fiscalización partidaria se deberá realizar teniendo en cuenta el centro de votación y la mesa en donde se encuentran empadronadas.



“Atento el estado de ejecución del presente proceso electoral y a los fines de garantizar el normal desarrollo del acto eleccionario, mediante la implementación de medidas sanitarias y de su cumplimiento, incentivamos a los partidos políticos y frentes electorales a designar fiscales de mesa y fiscales generales en los correspondientes lugares de votación, al igual y en el mismo sentido que lo hace éste Tribunal con la designación de las autoridades de mesa”, indicaron desde el organismo.



Es menester recordar entonces que las autoridades son designadas en la mesa donde figuran empadronadas o en su defecto dentro del mismo centro de votación, permaneciendo en el lugar durante toda la jornada electoral.



“Con ello, habría una movilidad reducida de personas, al menos de fiscales de mesa y/o generales, entre los diversos centros de votación y una disminución del contacto de personas”, determinaron.



Asimismo, indicaron que se desarrolló un módulo de gestión para carga de fiscales de mesa y/o generales dentro del sistema de lemas web, cuyo acceso se realiza mediante la clave y usuario que hubieran gestionado oportunamente los apoderados. Allí, podrán realizar cargas individuales, uno a uno, o en su caso dar de alta a más de uno, mediante una planilla tipo formato excel. El sistema le genera mensajes indicativos, de mesas y centros de votación en donde sufragan los fiscales cargados. Esto les permitirá a las fuerzas contendientes sistematizar la información de las personas que cumplirán funciones el día de la votación.



“Hablar de la fiscalización partidaria en los comicios del 6 de junio, cuya dinámica y logística debe adecuarse a las medidas sanitarias vigentes, nos lleva a reflexionar y repensar en el todo, en donde el éxito del conjunto requiere del funcionamiento coordinado y consecuente de las partes que lo conforman. En mérito a todo lo tratado precedentemente, concluye éste Tribunal que se efectúa una razonable interpretación de los elementos fácticos y normativos, a fin de lograr una adecuada e integral participación de los Partidos Políticos y de los ciudadanos, quienes contribuyen a que el ideal de democracia se cristalice”, remarcaron.



Al tiempo que aseveraron que “este Tribunal ha dispuesto en forma ordenada y consecuente, diversas medidas sanitarias aplicables en materia electoral, que garantizan el ejercicio del sufragio; en particular en lo referido a la formación y funcionamiento de las mesas receptoras de votos”.

Calendario electoral hacia el 6 de junio

Siguiendo el calendario, el Tribunal Electoral de Misiones publicó en la jornada de ayer también la lista de candidatos municipales oficializados por cada lema (en los casos donde hay listas únicas), tras la reciente publicación de los candidatos a diputado por cada partido o frente electoral.



Asimismo, el próximo viernes 7 de mayo será la impresión de los padrones definitivos de electores provinciales y el miércoles 12, la presentación de modelo de boletas para aprobación.



Por último, el 17 de mayo vence el plazo para efectuar los reclamos en los padrones definitivos.



Cabe recordar que el pasado jueves 22 de abril comenzó oficialmente la campaña proselitista, tal como se detallaba en el Acta Acuerdo del Tribunal.