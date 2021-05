Tras el pico de la primera semana de abril, disminuyen las notificaciones por dengue

jueves 29 de abril de 2021 | 11:26hs.

De diciembre a la fecha fueron notificados más de 500 casos de dengue, aunque de esa cifra fueron descartados alrededor de 400. Esta información fue confirmada por Danielo Silva, subsecretario de Atención Primaria y Salud Ambiental en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.

“No es para comparar sino para trabajar estamos mucho mejor que en el periodo 2019/2020, ahora estamos en periodo de brote, pero estamos bien y trabajando fuertemente”, dijo.

Además explicó que en el 2020 se terminó a fines de mayo el periodo de brote y que el mes de abril fue cuando más notificaciones se registraron.

“Este año trabajamos en Posadas, Garupá, dejamos de lado Concepción de la Sierra y se estuvo en San Ignacio, es para ocuparse pero no hay comparación con el año pasado”, explicó.

El frío, un factor positivo

Silva remarcó que está comprobado que cuando llega el frío el mosquito disminuye su ovipostura y ahí “tenemos que aprovechar para eliminar los criaderos. En Misiones hubo circulación de dos Serotipos y después se llegó a tener el DEN 4, nosotros si tenemos un brote más severo es peligroso porque hablamos de casos que se notifican pero muchos no consultan por miedo al covid entonces se automedican que es lo que no hay que hacer”.

“Lo mejor es acercarse con todo el protocolo y tener la posibilidad de hacerse el laboratorio también para que el paciente esté contenido y se pueda hacer el bloqueo correspondiente”, acentuó.

A continuación detalló que los casos que están notificados son 500 casos desde diciembre a la fecha, pero una vez que se notifica el caso va a laboratorio y “con eso ya se descartaron alrededor de 400 pero se trabaja en todos los casos hasta en los sospechosos”

“Hay semanas que aparecen hasta 15 bloqueos, esta fue cuando menos notificaciones tuvimos pero la semana quince correspondiente a la primera de abril tuvimos el pico de notificaciones”, alertó.

Circulación del Serotipo 1 y 2

El funcionario remarcó que esta baja de casos se debe al gran trabajao que se hizo en el periodo de interbrote “porque había veces que los casos comenzaban en el mes de septiembre, es decir, que se atrasó muchísimo. Pensamos que vamos a tener hasta mediados de mayo y después irá disminuyendo”.

“El serotipo 1 es el que más está circulando y algunos del serotipo 2. También venimos trabajando fuertemente con la larva de la fiebre amarilla con todos los equipos de vectores”, dijo.

Responsabilidad social

El integrante de la cartera sanitaria a su vez aclaró que si bien existieron casos de pacientes en los que coexistieron las dos enfermedades: dengue y coronavirus pero para distinguir ambas, “el dengue no tiene sintomatología respiratoria y lo único que podemos pedir es que no se automediquen y que se acerquen, nosotros no tuvimos casos confirmados de “coronadengue”, como comúnmente se lo dice pero si hubo en sanatorios privados”.

“Tenemos que tener responsabilidad social y como nos cuidamos del coronavirus también debemos cuidarnos entre todos del dengue”, concluyó.