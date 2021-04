Sostener la fortaleza

sábado 24 de abril de 2021 | 6:01hs.

No perder terreno es el objetivo que se trazó Crucero para esta tarde, cuando reciba desde las 16 a Sarmiento de Resistencia. El encuentro válido por la 3ª fecha del torneo Federal A se presenta como uno de los platos fuertes en la zona B.



Crucero viene de un duro golpe encestado en Salta. El equipo de Carlos Marzcuk jugó un buen partido frente a Gimnasia y Tiro, pero careció de profundidad y terminó pagando caro las pocas desatenciones defensivas. Fue un 2-0 difícil de digerir pero se sabe que hay que dar rápidamente vuelta de página y así lo entendieron todos.



La de hoy será otra historia. En Santa Inés el equipo misionero planea levantar una fortaleza como los viejos tiempos y ya se vieron algunos avances de esa construcción en el debut (1-0 sobre Juventud Unida de Gualeguaychú).



El cuerpo técnico valoriza el juego asociado por las bandas y el mediocampo, sin descuidar la defensa. Más allá de las pocas satisfacciones resultadistas, Marczuk quedó conforme con lo realizado en territorio salteño por lo que no planifica modificaciones y sostendría el mismo once inicial.



Así las cosas, Guillermo Bachke ocupará el arco; en defensa la zaga central volvería a mostrar al binomio Lucas Navarro-Esteban Valenzuela, a pesar de que el paraguayo Rodrigo Acosta Ferreira gana puntos en la consideración; en el mediocampo, en tanto, estará Baltazar Cabrera junto a Rodrigo Cerdan y Abel Méndez, mientras que Pablo Motta servirá como enlace de los delanteros Cristian Campozano y Axel Vallejos. Vale la pena destacar que en la ofensiva Álvaro Klusener también está a disposición.



Como viene siendo fija en el esquema de esta temporada, los jóvenes tienen mucho protagonismo y así lo mostrará el banco de suplentes.



Decano irregular

En la vereda de enfrente estará un viejo conocido como Sarmiento. La realidad no es la mejor para el elenco chaqueño que apenas cosechó un punto de seis en juego.



A pesar de esta realidad, el DT Raúl Valdez haría una sola variante respecto al equipo que igualó sin goles en Resistencia ante Unión de Sunchales: se trata del ingreso de Maximiliano Acevedo por Mauro Buono en la zona de volantes.



El Decano es un grande de la categoría y los partidos con Crucero siempre son juegos aparte, sin importar el historial o el presente de cada uno.



Como antecedente cercano quedan los amistosos de pretemporada, muy parejos. El árbitro será Enzo Silvestre, de la Liga de Santa Fe. Un partidazo asoma en Santa Inés.