‘Nearby Share’, nueva opción de Google para compartir archivos

sábado 24 de abril de 2021 | 6:00hs.

Primero fue el infrarrojo, después bluetooth, luego las redes sociales y las apps de mensajería móviles. Las diferentes maneras de compartir archivos con otras personas se renuevan en paralelo a los avances de las tecnologías de las comunicaciones. Es que al enviar contenidos no sólo se comparten imágenes o datos, sino que se vive una experiencia en la que se transmiten sentimientos, emociones, recuerdos y sensaciones de cercanía.



Es por eso que el buscador más reconocido del mundo, Google, presentó una nueva función disponible para las últimas versiones de Android, que permite a los usuarios compartir entre sí archivos tales como videos, fotos y otros documentos. Se trata de ‘Nearby Share’, una nueva herramienta del gigante de internet que ya está instalada en los dispositivos que cuentan con una versión de android 6.0 o superior.



Los requisitos para su uso son: que los dispositivos estén cerca y con el bluetooth activado, puesto que utiliza Bluetooth, Bluetooth Low Energy, WebRTC o Wifi punto a punto para enviar los archivos. Esto permite compartir archivos de manera segura, gratuita, sin conexión a internet y sin riesgos de que pierda calidad de imagen durante la transición.



Esta opción funciona de manera similar a ‘AirDrop’ de Apple,disponible en dispositivos Iphone-, y por el momento está disponible únicamente para celulares Pixel y algunos modelos de Samsung.



Aunque es probable que en poco tiempo Google extienda esta herramienta a otros fabricantes de celulares. Incluso, ya se habla de la creación de una función similar que permitirá compartir archivos desde el dispositivo móvil a la computadora, sin importar cual sea el sistema operativo del equipo siempre y cuando se utilice el navegador Google Chrome.



El buscador más popular del mundo lleva meses trabajando en esta herramienta, y en las últimas semanas anunció que ya se encuentra disponible la opción de compartir por ejemplo, aplicaciones descargadas de Google Play.



Aunque cuenta con diferentes utilidades, buscan ampliar más las opciones y brindar más herramientas al usuario, puesto que ‘Nearby Share’ actualmente cuenta con limitaciones tales como: la necesidad de cercanía de los dispositivos, el uso necesario del bluetooth y wifi y la reducida cantidad de usuarios para compartir el archivo (uno).



Es por eso que se preparan nuevas actualizaciones que pronto estarán disponible para más usuarios tanto de Android como también de Google.



Activar

Para tener acceso a esta herramienta primero se debe corroborar si el móvil cuenta con una versión superior a Android 6.0. Luego se podrá comprobar si el dispositivo es compatible o no, para esto hay que desplegar el menú de Ajustes, luego pulsar en Google y después en Conexiones del dispositivo. Una vez ahí, se debe elegir la opción Compartir con Nearby luego Activar.



Al estar habilitada ‘Nearby Share’ se podrá compartir documentos con otros celulares que también tengan activada esta función. Para enviar los archivos simplemente se elige la foto o el video que se desea transferir y se da click a Compartir, y entre otras opciones de envíos se encuentra un logotipo blanco y celeste con el nombre Nearby.



No es necesario que el emisor active previamente el bluetooth, puesto que antes de enviar ‘Nearby Share’ preguntará si se desea activar, sin embargo el receptor sí debe habilitar el bluetooth y pulsar en aceptar para recibir el archivo.



A diferencia del bluetooth tradicional, esta función permite compartir archivos únicamente con aquellas personas que figuran en la lista de contactos del celular. Del mismo modo, se puede elegir la visualización del bluetooth para que puedan ver todos los contactos, algunos contactos, o permanecer oculto.



En un contexto en el que las novedades de internet parecen vulnerar cada vez más la privacidad del usuario, surge una nueva función en el que las personas podrán elegir qué documentos compartir evitando el riesgo de subir esa imagen a la red.