Monopatines eléctricos, una propuesta que gana cada vez más adeptos

miércoles 21 de abril de 2021 | 4:00hs.

Hasta hace algunos años, los monopatines eran un juguete para niños. En 2019 comenzaron a aparecer en las calles de las grandes ciudades argentinas, pero poco a poco comenzaron a verse en Posadas y cada vez con más frecuencia. No solamente los jóvenes los utilizan, sino que también los adultos mayores y no tienen límite de edad, pero sí un inicio: 16 años.

Hoy ya son una realidad instalada y suponen un medio de transporte urbano que tiene mucho a favor: son ecológicos porque no utilizan ningún tipo de combustible -funcionan a batería-, no son ruidosos, y pueden llegar a ser mucho más económicos que un automóvil o una motocicleta, aunque el rango de precios puede variar significativamente.

Hoy por hoy, quien disponga de 65.000 pesos ya está listo para adquirir uno. Aunque, algunos podrían llegar a valer hasta un millón de pesos.

El Territorio dialogó al respecto con Guido Krieger, organizador del Club Misionero Sin Pistón, un grupo de adeptos a los monopatines eléctricos, quien comentó sobre sus inicios en el tema.

“Yo estaba viviendo en Buenos Aires, hace dos años arranqué con esto allá, un emprendimiento de importación y comercialización de monopatines eléctricos premium. Allá fui bastante pionero y los pocos que andábamos en monopatines fuimos armando grupos, ahora me volví acá hace siete meses y vi que ya habían varios pero que no estaban agrupados, la gente no se conocía, entonces decidí armar el grupo”, comenzó explicando.

Actualmente el grupo cuenta con 45 personas, aunque en la ciudad son muchos más los que ya eligieron este medio de transporte. El objetivo de la agrupación es compartir experiencias, soluciones y fomentar la movilidad eléctrica. Además, una vez por mes se juntan y salen andar, además de brindar una oportunidad a otros de conocer de qué se trata.

“Para la mayoría es su medio de transporte diario y al ser un vehículo tan divertido lo usan de manera recreacional también. Este vehículo se concibió para ser un medio de transporte urbano. En Europa la mayoría de las ciudades ya los usa y la idea es ir sacando los vehículos de combustión de las ciudades y buscar que el transporte público sea eléctrico, esa es la mirada que está dando el mundo”, aseguró.

De hecho, la Municipalidad de Posadas ya los implementó para los controles de tránsito en la zona céntrica, herramienta que hasta ahora está resultando positiva, según indicaron desde el sector.

Sin Pistón

Sin Pistón es un nombre alegórico porque quiere decir que no se utiliza nafta para moverse. Teniendo en cuenta que él mismo los vende, en relación a los precios Krieger indicó que “hoy arrancan en 65.000 pesos y tenes modelos premium que pueden llegar a los 10.000 dólares, estamos hablando arriba del millón de pesos. En este caso son como una Ferrari de los monopatines. Es para la gente que le gusta mucho y tiene la posibilidad de adquirirlos, además andan hasta 100 kilómetros por hora”.

En este sentido, explicó que en Buenos Aires ya se están armando carreras en autódromos o kartódromos “y en cualquier momento va a llegar acá”.

Sin embargo, aseguró que “hay unos más económicos pero ya son netamente recreacionales porque no tienen buenas baterías, la electrónica es floja, pisas un charco y si le entra agua deja de funcionar”.

Al ser consultado sobre qué debería tener en cuenta una persona que busca iniciarse en el mundo monopatín, indicó algunas cuestiones básicas: “Lo que hay que tener en cuenta es que el componente principal es la batería, tiene que ser de buena calidad. También la electrónica, el mástil, la rueda, los frenos. Como recomendación les diría que busquen autonomías mayores a 25 kilómetros, que tengan una velocidad de 25 kilómetros por ahora también, en lo posible doble freno y con ruedas de 8,5 pulgadas en adelante”, dijo.

Según explicó, la duración de la batería se mide en kilómetros, ya que el monopatín solo por estar encendido no consume, sino que lo hace cuando está en movimiento. “Acá en Posadas podes dar cuatro vueltas a las cuatro avenidas, o venir al centro desde Itaembe Mini por ejemplo sin inconvenientes”, cerró.

Este matutino dialogó además con algunos usuarios y aficionados, como el caso de Nicolás Blariza, quien se compró uno de estos vehículos de movilidad personal hace dos años y hoy se convirtió en el único mecánico de Posadas hasta el momento.

Nicolás contaba con un dinero suficiente como para comprar un auto viejo y restaurarlo, pero la idea no terminaba de convencerlo, sobre todo porque no tenía donde guardarlo y eso iba a suponer un gasto extra: estacionamiento. Fue entonces cuando navegando en internet se topó con un monopatín en Mercadolibre y decidió comprarlo.

Según confesó, al principio tenía miedo e incluso aseguró que tardó varias semanas hasta que se animó a ir a trabajar en el monopatín. Al ser trasplantado del corazón, la pandemia lo obligó a pasar más tiempo en casa y fue cuando se puso en contacto con otros aficionados del país, quienes lo fueron orientando en las cuestiones más técnicas. En principio su idea era mejorar su propio vehículo, pero de a poco, tras adquirir nuevos conocimientos, le fue llegando una demanda inesperada.

“Actualmente estoy en contacto con un técnico de La Pampa que me aportó mucho desde el punto de vista de lo electrónico y estructural. Iniciamos una amistad, me fue guiando, me enseño como hacer las soldaduras, me enseño sobre capacitores, y así empezaron los arreglos con la idea de brindar una ayuda”, contó.

Luisina Reichert fue una de sus primeras clientas. El Territorio dialogó con ella, quien recordó sus inicios sobre ruedas. “Lo compré hace un año, cuando empezaba el “boom” porque veía que se usaba y me parecía que estaba bueno. En ese momento pagué 30.000 pesos y lo compré en cuotas, pero hoy el más barato cuesta el doble. Yo tengo el más básico que tiene una autonomía de 30 kilómetros y funciona a 25 kilómetros por hora”.

Luisina vive y trabaja en el centro, así que el monopatín es para ella el medio de transporte ideal. “Creo que es la mejor inversión que hice en mis 27 años, lo recomiendo porque es algo hiper práctico y más si tenes distancias cortas para recorrer”, afirmó.

Por su parte, Román Perez Pais, otro de los usuarios, comentó que en su caso lo compró junto con un amigo y que por el momento lo utilizan como un elemento de recreación.

“Lo uso para pasear con mis perros más que nada, que ya los acostumbré de chicos y me siguen. También es más ecológico y práctico”, aseguró.

Este sábado a partir de las 18 se realizará el tercer encuentro del grupo Sin Pistón que tendrá su concentración en la plazoleta ubicada en la avenida Mitre y Costanera y luego partirán hacia El Brete. Krieger extendió la invitación a todo aquel que esté interesado en el tema y quiera interiorizarse.

Para más información, pueden comunicarse a través de Instagram o Facebook.

Para agendar

Este sábado

El Club Misionero Sin Pistón se reunirá este sábado a las 18 en la plazoleta de Mitre y Costanera con el objetivo de compartir experiencias, salir a andar en grupo y sumar nuevos integrantes, por lo que invitan a la sociedad en general a sumarse al evento.

Nota relacionada

Todavía falta un marco regulatorio para el uso de monopatines eléctricos