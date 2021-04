Claudia contó que ya tiene el alta tras dar positivo de Covid

lunes 19 de abril de 2021 | 6:00hs.

“Ya tengo el alta, así que mañana la voy a buscar a Roma”, aseguró Claudia Villafañe mientras promediaba una charla en vivo por su cuenta de Instagram con su hija, Dalma Maradona. Seis días después de conocerse la noticia de su contagio de coronavirus, la ex mujer de Diego Maradona y última ganadora de Masterchef Celebrity se entusiasmó con contar que ya estaba recuperada.

Entre saludos de la familia de Sergio Goycochea, de la hija de Guillermo Coppola y de amigos de Dalma, Villafañe y Dalma se entretuvieron con una charla informal y desestructurada. Y cuando los seguidores les preguntaron si extrañaban a Diego, Dalma no dudó en contestar: “Todos los días de mi vida, obvio”.

En cuanto a su paso por el Covid Dalma contó que estuvo con ànimo muy bajo aunque debía estar pendiente de su beba. “Yo me hice el análisis de los anticuerpos y tengo un montón. Así que estoy re contenta con eso”, apuntó. En tanto Claudia contó “Perdí el olfato y gusto. Pero no tuve fiebre y saturé bien. Me duele un poco la espalda de estar en la cama”.