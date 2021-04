Maragato, de la libertad y el origen

domingo 18 de abril de 2021 | 6:00hs.

Una cacería humana por paisajes de monte y río. Una carrera por la vida y la libertad en un tiempo convulsionado y violento. Un legado de revolución e identidad silenciado a lo largo de más de un siglo.



Todo ello es trama, telón de fondo y emergente para la historia de Teodoro (interpretado por Andrés Álvez), el personaje principal de la cinta Maragato que comenzará a rodarse mañana en San Ignacio.



Maragato es el proyecto audiovisual del realizador misionero Elián Guerín con guión de Sergio Álvez y, que resultó ganador del Concurso Audiovisual Entre Fronteras, organizado entre el Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (Iaavim) y el Instituto Estadual de Cinema do Rio Grande do Sul (Iecine RS).



El equipo técnico y parte del elenco ya se encuentra instalado en San Ignacio trabajando en la preproducción para largar a filmar mañana y hasta el viernes.



Guerín, en diálogo con El Territorio, explicó que ayer se ensayó con los actores, se trabajó en poner a punto las locaciones y el vestuario y se probó las cámaras:



“Estamos con mucha expectativa de comenzar el rodaje. Es una película de época y lleva mucha preproducción, hace tiempo que venimos trabajando en el vestuario, utilería, ambientación. Y hace unos días ya estamos en San Ignacio con la preproducción, trabajando con el equipo de arte en la puesta a punto de las locaciones. Vamos a filmar en la Casa de Horacio Quiroga, entonces ahí se hicieron algunos detalles, y las otras locaciones están en una zona de monte pegado al Club de Río”.



El título es un cortometraje de ficción de época, un drama bélico y de acción, ambientado a fines del siglo XIX en los años en que estalló en el sur de Brasil la Revolución Federalista o de los Maragatos.



“Es un drama de época y de frontera, que cuenta la historia de Teodoro, un afrodescendiente hijo de esclavos que es capturado por los pica paus que lo acusan de maragato, durante los años de la Revolución de los Maragatos entre 1893 y 1895”, relató el director.



“Los pica paus eran esclavistas y los maragatos -así los llamaban despectivamente en esa época- luchaban por la libertad y por la descentralización, eran revolucionarios federales. De esa revolución que se desató en Brasil, cerca de lo que hoy es Misiones, tomaron parte los brasileños federales y también argentinos y uruguayos. La persecución fue más allá de esos años y muchos afrodescendientes huyeron a estos territorios para sobrevivir y acá sacaron adelante sus familias... Bueno en ese contexto tan violento de luchas y de muerte se da esta historia. Teodoro queda atrapado en medio de las luchas de estos dos bandos y, él quiere su libertad”, describió Guerín sobre el contexto en que tiene lugar la narración, basada en una historia real de un afrodescendiente que llega a estas tierras escapando de la violencia.



Historia familiar

Andrés Álvez (26), en su primera incursión actoral, tendrá el doble desafío de encarar el rol protagónico e interpretar a su bisabuelo -en quien está inspirado el guión-.



“Me convocaron para el proyecto hace dos meses para encarnar el papel de Teodoro y desde ese día estamos trabajando en el personaje. Pero si vamos a la historia real, yo crecí con la imagen y las historias de Teodoro que nos contaban en la infancia. Teodoro Álvez es mi bisabuelo. Soy la cuarta generación. Y entonces es una responsabilidad y una emoción muy grande interpretar este papel. Cuando era chico jugaba a ser Teodoro, todos los nietos jugábamos a eso. Yo soy de Puerto Azara y viví también en San Isidro, en la costa del Uruguay, ese río que cruzó Teodoro para llegar acá”.



Reflexionó que “él fue un esclavo, la esclavitud en Brasil se abolió en 1888 pero esa costumbre siguió, o también tenían que pelear en la guerra. Es una historia valiosa la que trata la película. Para mí tiene que ver con mi identidad familiar, con mi historia, como la tonada brasileña que tengo que es mi manera de hablar. Y creo cuando se proyecte, es una película que va a movilizar a pensar en temas como la esclavitud y la inmigración de afrodescendientes, que son temas no muy abordados en Argentina donde hay un desconocimiento de esta parte de la historia”.



Con protocolo

El rodaje está previsto que finalice el viernes y luego pasará a la etapa de edición. “Proyectamos que la película esté lista en dos meses y lo que más queremos es estrenar en Misiones, quizás junto con los otros títulos que salieron ganadores del concurso Entre Fronteras y luego ir al circuito de festivales”, adelantó Guerín y remarcó que el proyecto se desarrolla en cumplimiento del protocolo para la actividad del sector audiovisual. Toman parte de la película un grupo de 25 personas, diez son actores, “el elenco y el equipo está integrado por misioneros y hay técnicos colaborando de forma remota desde Brasil. Para que la película sea posible contamos con el apoyo de mucha gente e instituciones públicas y privadas”, concluyó el realizador.

Ficha técnica

Maragato