Maru Botana contó la anécdota de cuando perdió de vista a uno de sus hijos en EEUU

viernes 16 de abril de 2021 | 10:43hs.

El pasado jueves, Maru Botana se sometió a un cuestionario de preguntas en el programa Los Mammones, conducido por Jey Mammon y transmitido por América.

En sus respuestas la reconocida cocinera, contó algunas anécdotas de sus hijos, cómo cuando los perdió en reiteradas oportunidades. Al hablar de sus siete hijos reveló que está “en muchos chats de mamis de WhatsApp” , en los que no ve los mensajes: “Me pierdo lo importante y después caigo colgada de la palmera”, explicó.

“Además de olvidarte lo importante, te has olvidado a alguno de los pibes”, preguntó el conductor. “Me olvidé uno en un cafecito famoso, me olvidé otro en un aeropuerto y a uno lo perdí en New York, en el Rockefeller Center”, enumeró entre risas Botana.

Incluso detalló que en una de esas anécdotas sucedió algo similar al inicio de la película “Mi Pobre Angelito” y que esa vez “fue la peor” de las reiteradas veces que extravió a sus hijos: “La pasé mal, no la encontraba”.

Al igual que en la película, ocurrió en fechas cercanas a la Navidad, dado este contexto, remarcó que el lugar se encontraba “explotado” de gente. “Se había ido caminando para arriba (su hija), tenía siete años y la encontré porque andaba con una muñequita, pero la pasé pésimo”, remarcó.