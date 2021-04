Entre 50 y 60 multas por mal estacionamiento en la costa

viernes 16 de abril de 2021 | 6:04hs.

No es habitual, pero sucede últimamente encontrarse con un acta de infracción en el parabrisas del auto estacionado, un sábado o domingo en la Costanera de Posadas.

Según el director de Tránsito Municipal, Juan Manuel Espínola, es el resultado de los operativos intensivos que se realizan en la zona y dan cuenta de un gran número de infractores por estacionamiento indebido.

“Hay muchas infracciones porque vimos el mal uso de las rotondas, estacionamiento en zonas exclusivas en la Costanera, donde deben estar las ambulancias o frente a la rampa de discapacitados. Ahora disminuyó un poco, porque la gente ya sabe, pero al principio de los operativos hacíamos entre 50 y 60 multas por día”, señaló Espínola en diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.

“Armamos distintos recorridos y también actuamos de acuerdo a la denuncia de los vecinos, gente que estaciona frente a un garaje”, citó el funcionario municipal.

“En el centro es más notorio el incremento de los controles por la implementación de monopatines eléctricos y patinetas. Hay muchas infracciones por estacionamiento indebido, sobre todo en las rampas para discapacitados o los corredores de colectivos. No tenemos un espacio exclusivo para los monopatines, es decir, pueden estar en la vereda porque no ocupan mucho espacio, pero las bicicletas no, las bicis deben estar estacionadas en el lugar para motos”, explicó.

Respecto a las motos, señaló: “Estamos en etapa de concientización de una ordenanza que salió hace unos meses que prohíbe el estacionamiento de motos en lugares no exclusivos, pero todavía no multamos, no podemos sancionar hasta ampliar los espacios exclusivos”.

Contaminación sonora

La contaminación sonora, es un mal que afecta cada vez a más ciudades. Posadas no es ajena a esta problemática.

En ese sentido, se realizaron operativos de control de contaminación sonora en avenida Jauretche casi Bustamante. Además, también de la inspección de rutina para verificar el cumplimiento de la documentación y de los elementos de seguridad obligatorios. El operativo dejó como resultado el secuestro de quince motos y tres autos; tres motos y un auto se retuvieron por sobrepasar los decibeles de sonido permitido. En tanto, las otras doce motos y dos autos fueron secuestrados por falta de documentación.