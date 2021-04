Solidaridad y paliativos ante la crisis hídrica

martes 06 de abril de 2021 | 6:05hs.

La abrupta baja del río Iguazú en los últimos días provocó diversas complicaciones en el abastecimiento del agua en Puerto Iguazú que, en efecto, desde hace cuatro días carece del servicio.

Por segundo día consecutivo, vecinos autoconvocados realizaron una manifestación frente a la sede del Instituto Misionero de Agua y Saneamiento (Imas), con el objetivo de solicitar soluciones a la problemática que comenzó el viernes, en plena Semana Santa.

En total, unos 30 barrios fueron afectados por la falta del líquido vital que son los que están dentro del sistema de provisión de agua potable por parte del Imas. Únicamente los sectores que cuentan con pozos perforado no sufrieron el faltante del agua.

En este contexto, vecinos autoconvocados realizaron ayer a la mañana una asamblea en la que pidieron soluciones a corto, mediano y largo plazo. Asimismo, recordaron que el problema con el agua es una situación que suele repetirse habitualmente.

En tanto, por la tarde, los autoconvocados volvieron a reunirse y definieron seguir hoy con los reclamos y las movilizaciones. Por un lado, un grupo se concentrará en el Hito de las Tres Fronteras, a las 8; mientras que otro grupo se manifestará a las 9 frente a la sede del Imas en Iguazú.

Por su parte, una cuadrilla de operarios de Imas intentó poner en funcionamiento el sistema de la balsa pero se encontró con que una de las bombas no funcionaba por falta de mantenimiento. La reparación de la bomba llevó cuatro días y al mediodía de ayer se puso en marcha la toma de agua que eleva parte del caudal del líquido vital que habitualmente toman del cauce del río, que sufrió una baja de casi cuatro metros de los valores normales, según los datos relevados por Prefectura Naval, al pasar de 8 metros a 4 registrado en la jornada de ayer.

Sin embargo, la puesta en marcha de la bomba no alcanzó para abastecer a toda la ciudad, ya que la planta habitualmente genera 1.100.000 litros de agua potable por hora, y permite un buen funcionamiento de sistema de distribución con la presión necesaria para el acopio del liquido vital en tanques elevados. Al cierre de esta edición, la planta generaba 600.000 metros cúbicos, que brindó una solución parcial a los barrios más bajos, pero las zonas más alejadas del municipio aún carecían del servicio.

Como informó ayer El Territorio, el problema empezó el pasado viernes, cuando las represas ubicadas sobre el río Iguazú realizaron una maniobra de cierre de las compuertas. Esta acción provocó una disminución instantánea del caudal del río, que dejó a las bombas que están en el cárcamo de la toma de agua por encima del nivel de agua, totalmente fuera de servicio.

Pedido de asistencia

A primera hora de ayer, un grupo de vecinos se concentró frente a la sede del Imas. Allí pidieron soluciones inmediatas al faltante del agua.

“Queremos soluciones, necesitamos agua ya. Esto no puede seguir pasando. Hace muchos años que se repiten las mismas cosas. Se corta la luz, no hay agua, baja el río y no hay agua, sube el río no hay agua”, indicó Rosa Alegre, una de las vecinas que estuvo presente en la manifestación.

Bomberos paliarán situación

El presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios, Javier Bareiro, comentó que se asistió de asistencia con agua a una familia que presenta una serie de problemas de salud y al Hospital local. En esta línea, hoy habrá un recorrido por diversos barrios de la ciudad, en el afán de paliar la situación.

“Mañana (por hoy) trabajaremos con bomberos de Puerto Libertad y otras localidad tratando de llegar, sobre todo, a los barrios más altos y más alejados. Sabemos que lo ideal es la solución del problema, pero trataremos de ayudar sobre todo a las personas que padecen algún tipo de enfermedad. Todos necesitamos el agua, pero trabajaremos en base a las prioridades”, explicó Bareiro.

Por la falta de agua, muchas personas se acercaron a la planta potabilizadora para pedir agua con baldes, o aquellos que disponen de transporte trasladan tanques o tambores para contar con agua en sus hogares. En este contexto, un guardaparque llevó agua a los vecinos de su barrios.

Además hay un grupo de personas que está comercializando el agua que retiran gratis de la planta y venden los mil litros a 2.000 pesos.

En cifras

30

Los barrios de Puerto Iguazú afectados por la falta del normal abastecimiento de agua y que integran el sistema de provisión del vital líquido del Imas.