Carolina Barrios: "A mi hijo lo esperaba para cenar y lo asesinaron a una cuadra de mi casa"

lunes 05 de abril de 2021 | 11:37hs.

Carolina Barrios, la madre de Fernando Nicolás, el adolescente de 16 años que murió la semana pasada en las calles del barrio San Francisco de Asís de Posadas a consecuencia de una estocada en el cuello, relató esta mañana que su hijo murió a una cuadra de su casa y que lo esperaban para cenar, con su otro hijo de nueve años.

En diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva, la mujer de 37 años, aseguró que la primera versión que anduvo circulando por todos lados fue "que mi hijo le quiso robar al asesino. Yo como mamá conozco a mi hijo... estoy segurísima de eso (que no fue así), doy mi vida por eso... Fernando venía de la escuela (alrededor de las 21), yo le estaba esperando para cenar, lo estábamos esperando con su hermano para cenar. Fernando fue asesinado a una cuadra de mi casa, fue apuñalado...".

"Como dije en otros medios también, no saben cómo me entregaron el cuerpo de mi hijo (después de la autopsia)..., los diez dedos de las manos les faltaban pedazos... la cabeza toda destrozada, varios hematomas, el asesino no estuvo ni 24 horas detenido... la jueza (Marcela) Leiva lo liberó por no tener antecedentes y ser menor de edad", dijo en plena manifestación entre las avenidas Santa Catalina y Centenario, a metros del Palacio de Justicia.

"Mi hijo se defendió hasta lo último, murió desangrado, agonizó, yo como mamá no tengo palabras, no voy a encontrar consuelo jamás, pido justicia y que la jueza Leiva tome las medidas correspondientes", exclamó Carolina.

"Él tenía que seguir demorado hasta que se esclarezca esto, la jueza tiene que darme una solución, tiene que darme justicia por mi hijo. Nosotros hicimos esta marcha pacífica en pedido de justicia, para que mi hijo pueda descansar en paz", pidió la madre.

De acuerdo a lo dicho por Carolina, el chico que quedó a resguardo de sus padres y que sería quien tuvo la pelea con su hijo, "vive a tres cuadras de mi casa y hay testigos que lo vieron tomando tereré con mi hijo".

La mamá de Fernando Nicolás dijo además que en la esquina de la cuadra "hay una cámara de vigilancia pero está de adorno, ya pasaron varias cosas en esa cuadra, muchas chicas fueron violentadas y así los chicos no pueden estudiar porque corren peligro", advirtió sobre lo que ocurre en el barrio ubicado en inmediaciones a la Rotonda de acceso a Posadas.

"Quería recibirse, quería ser policía y que me iba a cuidar.. cómo hago ahora, cómo abro la puerta de mi casa sin verlo a él, no puedo más", dijo entre lágrimas la madre que también dijo que su hijo tenía una verdulería y que estudiaba, que se esmeraba para mejorar y salir adelante.

