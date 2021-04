Carol G contra el imperativo de belleza

domingo 04 de abril de 2021 | 6:00hs.

La colombiana Carol G lanzó su tercer disco de estudio ‘KG0516’, y disfruta del éxito dentro del género urbano y de una sólida carrera de 16 años, en que ha derribado muchos prejuicios y busca mostrarse tal como es. “Yo decidí no ser esa artista inalcanzable sino real. Yo soy mujer y tengo celulitis y estrías como todas, subo de peso, bajo de peso, a veces estoy arreglada y otras no”, contó. “Hace unos días puse una foto en mi Instagram, en la que estaba mostrando que me había comprado un auto y estaba muy feliz. Pero, al otro día, los encabezados eran: ‘Karol G muestra su celulitis’”.“Y yo decía ‘¿en serio estamos en el 2021, y todavía estamos haciendo encabezados de esos, como si tener celulitis fuera algo de otro planeta?’. Ok, tenemos que revisarnos”.