Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo, enamorados

domingo 04 de abril de 2021 | 6:00hs.

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo blanquearon su romance con un viaje al sur. La empresaria y el ex futbolista -que ahora incursiona en la música- habrían comenzado su romance hace un tiempo. Aunque, como era lógico, al principio intentaron que la relación no llegara a la prensa.



Pese a ello, fueron muchos los rumores en este tiempo, es que en varias ocasiones se vio a Giannina caminar por las calles de Banfield, donde vive Osvaldo, el ex de Jimena Barón.



Y la gira que el jugador comenzó junto a su banda de rock, ‘Barrio Viejo’, y a la que la hija de Diego Maradona se sumó en carácter de acompañante, fue la excusa ideal como para que ambos dejaran de ocultarse.



Así las cosas, en la noche del viernes el grupo integrado por Osvaldo en voz, Sergio Vall en batería, Julen Arruabarrena en guitarra, Tai en bajo y Agustín Blesa en guitarra se presentó en una cervecería de San Martín de Los Andes. Y, luego del show, el ex delantero de Boca Junior se sentó en una suerte de VIP junto a Gianinna, se quitó la remera para estar más cómodo y se mostró de lo más distendido junto a quien, hoy en día, nadie duda que sea su novia.



Es verdad que Gianinna y Osvaldo son amigos desde hace años. Sin embargo, empezó a llamar la atención que el auto de la hija del Diez soliera estacionarse en la cuadra donde esta ubicada la casa que el jugador compartía con la madre de su hijo, Momo, con quien se dio una nueva oportunidad durante los meses de cuarentena y de quién volvió a separarse a fines del año pasado. Y que, muchas veces, no se moviera de allí en toda la noche.



Una semana atrás, Gianinna había asistido a un show que la banda de Osvaldo había realizado en el local porteño The Roxy. Desde allí, la hija de Claudia Villafañe publicó unas imágenes del recital. Y el músico compartió sus posteos en claro gesto de complicidad. Pero, todavía, faltaba alguna foto que acreditara la relación. Algo que, finalmente, apareció este fin de semana, más precisamente la noche del Viernes Santo.



La historia entre la ex de Sergio Kun Agüero y Osvaldo comenzó a escribirse a principios del 2015, cuando el jugador volvió a la Argentina para integrar el plantel de Boca. Después de vivir entre Italia e Inglaterra, todavía en pareja con Barón, el deportista se instaló en una casa en un exclusivo barrio privado de Tigre, donde ya residía Gianinna. Y, gracias a que su hermana Dalma tenía una buena amistad con Jimena, ella también se hizo amiga de la actriz y entonces mujer del futbolista. De hecho, en más de una oportunidad, los padres de Momo fueron invitados al palco de los Maradona para alentar a los xeneizes. Sin embargo, Jimena se separó de Osvaldo a mitad de ese año, cuando él tuvo una relación fugaz pero muy mediática con la cantante Militta Bora. Poco tiempo después, surgieron los rumores de un vínculo con Gianinna, que acababa de separarse de Lucho Strassera. Pero todo quedó en la nada y, durante años, no se volvió a hablar de Gianinna y el ex delantero de Boca. Hasta que el 12 de enero del 2020, el día del cumpleaños del jugador, la hija de Diego despertó suspicacias con un cariñoso posteo. Osvaldo fue uno de los pocos autorizados a ingresar al velorio de Maradona.



Aunque ambos estaban solteros al momento de iniciar esta relación, en las redes sociales, fanáticos de la Cobra le reprocharon a Gianinna que salga con el ex de su amiga.