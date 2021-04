Facundo Bustos fue sexto en las series de la Clase 2 del Turismo Nacional

sábado 03 de abril de 2021 | 20:00hs.

El joven apostoleño Facundo Bustos (VW Gol Trend) viene realizando un gran trabajo en la segunda fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional que se disputa en el Autódromo de San Nicolás.

Por la mañana mantuvo la segunda posición en la clasificación y partió primero en la segunda serie. El apostoleño aguantó por dos giros la presión de Procacitto. En la curva 2 se pasó, producto de una perdida de aceite de su misma unidad y quedó en la sexta posición en el clasificador.

Luego de ese incidente, Bustos hizo el récord de vuelta pero no pudo capitalizar posiciones para llegar más adelante. Ignacio Procacitto se llevó el triunfo escoltado por Emanuel Abdala y Juan Canela. Bustos cruzó la meta en la sexta colocación.

“En la segunda clasificación no pudimos mejorar el tiempo de ayer y los demás rivales tampoco bajaron sus registros y conservamos el segundo lugar. Eso nos ayudó para largar en la punta en la segunda serie y venía muy bien, exigido. Hasta que en la curva 2 me fui afuera producto del mismo aceite que estaba perdiendo. Quedé sexto y no me pude recuperar. Estamos trabajando para solucionar el problema en la bomba de aceite y en la final buscaremos avanzar” finalizó Facundo.

La primera serie se la adjudicó Lucas Tedeschi y en la tercera batería, Christian Bodrato Mionetto se quedó con la victoria parcial y fue la más veloz.

Así, Facundo Bustos partirá en la 17° posición en la segunda final del año para la Clase 2 del Turismo Nacional, que se podrá ver desde las 11.15 por la TV Pública.