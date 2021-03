Insisten en compatibilizar trabajo rural con planes

lunes 29 de marzo de 2021 | 6:04hs.

De cara al inicio de diversas cosechas, advierten que hay complicaciones para conseguir mano de obra para el período de zafra. Cerezas, tabaco, cítricos, té, olivos y yerba son algunas de las producciones que sufrieron una baja en la cantiad de trabajadores rurales.



En este sentido, desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), insisten en la compatibilización del trabajo registrado con planes y programas sociales. La incompatibilización de ambos segmentos incide en la imposibilidad de conseguir mano de obra.



Como consignó este medio semanas atrás, hay una gran preocupación para el sector productivo, sobre todo para el inicio de la zafra, como ocurre en el caso de la yerba mate en la provincia de Misiones.



Desde la entidad solicitaron una reunión con el ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra, para arribar a una medida, y así evitar problemas con las cosechas.



“Los trabajadores nos transmiten su miedo a perder la ayuda estatal si los registramos y prefieren no asumir el riesgo, ya que es la única fuente de ingresos que tienen. Nosotros necesitamos la mano de obra y por eso solicitamos compatibilizar los planes y programas sociales con el empleo registrado, de tal forma que puedan seguir cobrándolos pese a estar en blanco”, aseguró el presidente de Economías Regionales de la entidad, Eduardo Rodríguez. Es que actualmente, muchos de los productores deben decidir entre perder parte de la cosecha o contratar trabajadores en negro, hecho que afecta a la industria y que, en efecto, puede provocar sanciones a las empresas por contratar trabajadores en negro.



Desde Came explicaron que “la mano de obra tiene una alta incidencia en la producción, ya que representa entre el 45 y 75 por ciento según la actividad”.



“Las producciones regionales emplean alrededor del 70 por ciento de la mano de obra rural, dando trabajo a 625.000 trabajadores temporarios en época de cosecha. Y muchos de los alimentos pueden terminar desperdiciándose por no contar con la cantidad de personal necesario para levantar la zafra”, remarcó el encargado de Economías Regionales.



En el Congreso, el diputado nacional por Misiones, Héctor Bárbaro, presentó una iniciativa para lograr la compatibilización entre los planes y el empleo formal que, se espera, tenga tratamiento parlamentario.