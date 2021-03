Pasados por agua

sábado 27 de marzo de 2021 | 6:01hs.

“Lluvia y chaparrones aislados, con nubarrones e inestabilidad. Mejorando por la tarde”. Lo que habitualmente es un pronostico del tiempo puede servir para resumir la actividad de los misioneros en los entrenamientos de la segunda fecha del Turismo Pista, que se realizaron ayer en el autódromo de Olavarría.

En la Clase 3, luego de mucho trabajo en la puesta a punto, el obereño Tomas Sniechowski (Ford Fiesta Kinetic) fue el mejor ubicándose en la 10° posición con un tiempo de 1m37s112/1000 para la mejor vuelta al trazado de 3.789 metros de extensión. El mejor del día fue Juan Manuel Damiani (Toyota Etios) con un tiempo de 1m36s360/1000.

“Arrancamos con mucha lluvia y 10 minutos antes de salir a pista pusimos gomas para piso seco, estuvo muy cambiante el clima. En el primer entrenamiento anduvimos muy bien, quedamos entre los tres primeros a muy poco. Hicimos unos cambios para el segundo, pero empeoramos, no pudimos mejorar. No sabemos cómo va a estar mañana (por hoy), veremos sobre la marcha. El auto está, me falta redondear a mí”, explicó Sniechowski.

Por su parte, Martín Blasig (Toyota Etios) marcó 1m37s224/1000 para ubicarse 12° en la general, sin poner las gomas nuevas.

Cuando colocó el juego nuevo para intentar bajar su tiempo, abrió la vuelta rápida y el testigo de aceite del motor marcó baja presión y por prevención lo paró.

“Vengo de romper dos motores y no me quise arriesgar a romper un tercero así que ahora van a revisar todo y mañana (por hoy) buscaremos mejorar, tenemos buen potencial”, comentó Blasig.

Más atrás, en la 19° posición, quedó Juan Pablo Urrutia (Ford Fiesta Kinetic). “Tuvimos que cambiar la configuración del auto sobre la marcha porque salíamos a pista, la primera tanda estuvimos bien a 6 décimas. En la segunda nos costó un poco hacer una vuelta limpia. Nos equivocamos en las vueltas lanzadas, nos perdimos de aprovechar las gomas nuevas. Mañana (por hoy) tenemos que estar enfocados y tratar de cerrar una buena vuelta”, agregó Urrutia.

En la posición 21° quedó Jorge Possiel (Nissan March): “Un día difícil que arrancó con lluvia, viento y frío. Por suerte en la segunda tanda salimos con piso seco. Creemos que mañana (por hoy) va a llover. Vamos a ver qué pasa, en la última tanda el tiempo no salió. En cada vuelta tuve errores pero el auto está firme y pudimos probar diferentes configuraciones para el chasis”.

Martín Badaracco (Nissan March) no encontró la puesta a punto ideal y quedó en la 34° posición. Luciano Viana rompió motor en la primera tanda y en la segunda con el motor muleto quedó en la posición 45°.

Complicados en la 2

En la Clase 2, Bautista Bustos (Ford Ka) tuvo un día de menos a más y terminó los ensayos en la 27° posición.

“El auto está, me faltó a mí, el tiempo no me deja conocer a fondo la pista. Es la primera vez que corro acá. En la primera tanda llovía y salí cuidando el auto. En la segunda empezó a secar y busqué un poco más pero me pase en dos curvas y ya no salió el tiempo”, explicó el apostoleño.

Por su parte, Juan Pablo Abente, en el estreno de su Volkswagen UP, se ubicó en la 35° posición perjudicado por la lluvia, ya que en las dos salidas a pista empezó a llover.

“Si bien la condición del piso no me ayudó, tenemos que hablar con el equipo para seguir mejorando. Nos está faltando un poco del chasis y un poco en el motor sobre todo en los sectores rápidos. Tenemos una tanda más esperemos que no llueva así podemos trabajar en la puesta a punto del auto”, explicó Abente.

Las actividades de la Clase 2 y 3 seguirán hoy con una nueva tanda de entrenamientos, luego se realizarán las clasificaciones y el cierre del día será con las series, que se podrán ver por TyC Sports.