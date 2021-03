Diputados sesionan para modificar el impuesto a las Ganancias

viernes 26 de marzo de 2021 | 21:57hs.

En una sesión maratónica que arrancará hoy al mediodía y se espera que finalice durante la madrugada de mañana, la Cámara de Diputados tiene previsto dar media sanción al proyecto de ley que modifica el impuesto a las ganancias, una iniciativa que presentó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, con el aval de la Casa Rosada.

El temario de la sesión prevista para hoy incluye la modificación del artículo 30 sobre deducciones del Impuesto a las Ganancias; el proyecto del Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes, que modifica categorías del monotributo; la modificación a la ley de prevención y dopaje en el deporte; y la Ley para la Implementación de la Educación Ambiental Integral en la República Argentina.

El proyecto que modifica el impuesto a las ganancias propone eximir del pago del tributo a todos aquellos asalariados con ingresos de hasta $150.000 brutos mensuales y apunta a beneficiar en lo inmediato a 1.267.000 personas, entre trabajadores y jubilados. Según la Afip, este universo es el 93% de los trabajadores que hoy pagan el impuesto.

En la actualidad, los empleados solteros pagan Ganancias a partir de un salario neto mensual de $74.810 al mes, mientras que los casados con dos hijos lo hacen a partir de un salario de $98.963.

De acuerdo con los datos oficiales de la Afip, hoy casi el 26% de los trabajadores pagan el impuesto. Si avanza la propuesta del oficialismo, el piso subirá a los $150.000 brutos, unos $124.000 netos, con lo que el porcentaje de contribuyentes que tributen Ganancias disminuirá al 10%, una cifra similar al porcentaje que históricamente se vio alcanzado por este impuesto.

Según el proyecto, los trabajadores con ingresos entre $150.000 y $173.000 mensuales tendrán un incremento adicional de sus deducciones –que definirá la Afip- para evitar “saltos” bruscos en la escala del impuesto. Se trata de un universo de 102.741 trabajadores y jubilados. Quienes cobren más de $173.000 mensuales quedarán alcanzados plenamente por el tributo.

El oficialismo calculó que el 74% de los empleados de comercio que hoy pagan Ganancias dejarán de ser contribuyentes, es decir, unas 106.000 personas.

En el caso del sector de transporte, logística y almacenamiento, serán 133.000 personas, el 65% del total de trabajadores que abonan en la actualidad. Se “restarían” también 178.000 de la industria manufacturera (58% del total de los contribuyentes de este impuesto); 48.000 del sector financiero (46%) y casi 27.000 del rubro de la construcción (54%).



El apoyo de los sindicatos

Uno de los secretarios generales de la CGT, Rodolfo Daer, señaló que desde la CGT "apoyamos el tratamiento del proyecto"

de ganancias porque "es un tema que se viene planteando desde la campaña electoral". "Hay que reconocer que lo que se dice en campaña se cumple, y no como le pasó a los argentinos hace cuatro años con lo que se dijo en campaña y no se cumplió”, sostuvo. Por el lado de los gremios, el dirigente de la UOM, Antonio Caló, pidió a los diputados que aprueben el proyecto porque "el salario no es ganancias".