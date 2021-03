Denunciaron en Misiones desaparición de joven español y su familia sospecha que está en manos de "secta"

viernes 26 de marzo de 2021 | 11:20hs.

Un joven español de 28 años fue denunciado como desaparecido por su familia desde Madrid, desde donde sospechan que el muchacho podría encontrarse entre las localidades de Eldorado y Puerto Piray, zona en la cual había estado residiendo tras ponerse en pareja con una mujer.

El extranjero en cuestión se trata de Esteban López Rodríguez (28), oriundo de España, quien en 2018 habría venido a la Argentina tras conocer a una mujer por Facebook y su último lugar de residencia conocido habría sido una chacra en Puerto Piray.

La denuncia por su desaparición llegó a la Policía de Misiones el jueves vía correo electrónico emitido desde la Consejería de Interior española en Argentina y fue radicada por María Jesús Pulido García, tía del muchacho.

En la denuncia, Pulido García narró que en 2018 su sobrino decidió dejar todo en España, donde era actor, y viajar hacia la Argentina para conocer personalmente a una mujer con la que había iniciado relaciones por Facebook.

La mujer agregó que tiempo después la relación de Esteban con la mencionada mujer terminó y a partir de ahí comenzó a notar cambios en el comportamiento del muchacho, a tal punto que ahora hasta sospecha que pudo haber caído en manos de una "secta religiosa".

El último contacto que Pulido García tuvo con su sobrino data del 11 de marzo, cuando realizaron una videollamada en la cual ella aseguró que notó al joven "asustado, demacrado y temiendo por su vida".

Ante semejante situación, la mujer decidió recurrir a las autoridades, dar a conocer el caso en España y a su vez arbitrar los mecanismos para pedir ayuda en Argentina, para lo cual se radicó la correspondiente denuncia que el jueves fue recibida por la Dirección de Investigaciones Complejas, División Búsqueda de Personas con paradero desconocido de la Policía de Misiones.

En la denuncia radicada además consta el nombre de la mujer con la que Esteban se había puesto en pareja y también el número telefónico desde el cual se realizó la última videollamada.

"Si está con vida, lo tienen que tener encerrado. Que lo tengan en una habitación seguro, porque ya lo han tenido así en varias oportunidades", aseguró con incertidumbre Pulido García, en un programa televisivo español.

Y agregó: "El pasa de ser ateo, a creer en todo. Cambiando su mente, su personalidad, su todo. Su clase de vida. Vendió la consola, el coche, el teléfono. Todo era malo para él".

En el programa además exhibieron los últimos videos que el joven le había enviado a su tía desde la chacra en la que presuntamente estaba residiendo en Puerto Piray.

"Yo estoy ahora en Puerto Piray. Se me hizo de noche y antes de dormir en la calle, me dio una señora para el pasaje y me vine para acá", se escucha decir al joven en uno de los últimos audios de Whatsapp que le envió a su tía.

Esteban es de contextura física delgada, mide aproximadamente 1,60 metros de altura, tiene cabello color castaño y ojos marrones.

Ante cualquier información respecto a su paradero, se ruega comunicarse al 911 o bien dirigirse a la comisaría más cercana.