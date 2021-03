ESPERAN POR LA GENTE

viernes 26 de marzo de 2021 | 6:01hs.

Con el correr de los meses de la pandemia, los dirigentes armaron y desarmaron torneos, fixtures, ideas, ilusiones. Todo estuvo y estará atado a lo que suceda con el coronavirus y ahora con el Plan Nacional de Vacunación.

Que la gente vuelva a los estadios está directamente ligado a cómo avance la inmunización. En tiempos en los que se habla de que una segunda ola de coronavirus está cerca o que directamente llegó al país, que la redonda vuelva a rodar en Misiones depende de si habrá o no público en las tribunas.

Para los clubes fue un año muy complicado. Muchos decidieron mirar hacia adentro, aprovechar el apoyo que tuvieron de los socios y reacondicionar espacios o finalizar obras que tenían pendientes.

De hecho, en este 2021, solamente Guaraní y Atlético Posadas tuvieron acción. Pasaron con más pena que gloria por el torneo Regional y se despidieron muy rápido. Crucero, en pocos días, debutará en el torneo Federal A, tras no jugar la edición reducida del 2020.

Pero mientras tanto, el Consejo Federal ya diagramó el año y también va pensando en el 2022. Por eso seguramente el torneo Regional se jugará en octubre, para que los que logren el ascenso puedan participar con mejor tiempo de preparación en el Federal A del año siguiente.

Este corrimiento en el calendario obligará a las ligas locales a jugar sus torneos clasificatorios de mayo a fines de julio o principios de agosto. El tiempo apremia y, encima, la pandemia no afloja.

En Misiones hubo muchas reuniones. Se presentaron los protocolos y el mundo del fútbol está a la espera de que le den el ok para organizar torneos, pero hay un dato no menor. Varias de las ligas acordaron no jugar sin público, excepto la de Posadas.

La Tierra Colorada tiene siete ligas reconocidas por la AFA: la Liga Posadeña, la Liga Regional Obereña, la Liga de Apóstoles, la Liga de Puerto Rico, la Liga de Iguazú y la Liga de Eldorado y la Liga del Noreste Argentino. Todas tienen una postura muy clara.

Salvo la Liga Posadeña, todas las organizaciones decidieron que si no regresan los hinchas, al menos en cantidad reducida, no podrán costear todos los gastos y que sería un golpe innecesario a las ya afectadas arcas de los clubes.

“Sin público no vamos a jugar ningún torneo. Haremos partidos amistosos del femenino, inferiores y primera”, explicó Claudio Giménez, presidente de la Liga de Iguazú y contó que “en la reunión de Femifu en Apóstoles el 3 de marzo quedamos que ninguna liga iniciaría torneo sin público”.

Esa reunión de la Federación Misionera tuvo un doble valor. Primero porque la entidad consiguió ser reconocida por el Consejo Federal, por lo que los torneos provinciales serán reconocidos y entregarán plazas para los Regionales, pero no de inmediato.

Lo otro destacable fue que todas las ligas, menos Posadas, aceptaron no jugar sin hinchas, pero de todas maneras aguardarán al 9 de abril. Ese día, se espera, que se habilite la actividad para todas las asociaciones y federaciones dentro de la provincia.

Es decir, el fútbol podrá organizar un torneo provincial, al igual que el rugby, el automovilismo (el rally anunció que regresará el 25 de abril) y las demás disciplinas.

Con ese permiso del gobierno provincial, las ligas tendrán que definir puertas adentro si esperan un tiempo más a la posible habilitación para el público o si no se presentan para homologarse en el Consejo Federal y por ende no tener clasificados al torneo Regional.

Posadas, en la otra vereda

La Liga Posadeña avisó que, pese a la decisión de las demás ligas, sí buscará la homologación y hará todos los esfuerzos para jugar un torneo Oficial.

El 20 de marzo, los dirigentes tenían la intención de comenzar un torneo preparación, pero no recibieron la habilitación y por eso aguardarán al 9 de abril para ver si se confirma la vuelta del deporte en Misiones.

Una vez que esté todo habilitado, la liga capitalina buscará las dos homologaciones que le corresponde por la cantidad de equipos, pero además aguardará por la renovación de la licencia de Guaraní y la chance de que la Copa Posadeña otorgue otra plaza.

De esta manera, la Liga Posadeña podría tener cuatro plazas en el próximo Regional, al igual que en el de 2020, cuando Guaraní, Atlético Posadas, Sporting y Sporting representaron al fútbol posadeño. En esa edición se sumaron, además, Timbó por la Liga de Puerto Rico y Nacional de Puerto Piray por la Liga de Eldorado.

Todo está en veremos y a la espera de certezas. Pero a diferencia de lo que fue un 2020 con muchas dudas, para este año los dirigentes ya plantearon su decisión. Sin público no habrá torneos oficiales en Misiones, a excepción de Posadas.