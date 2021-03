Tras encuesta, un 90% se manifestó a favor de las rejas

domingo 21 de marzo de 2021 | 6:04hs.

Uno de los organismos que intervino en el tema del enrejado en la plaza 9 de Julio fue la Defensoría del Pueblo. Alberto Penayo, a cargo del organismo, destacó que desde el área de Estadísticas se realizó una encuesta a los transeúntes de la plaza, de lunes a viernes en el horario de 9 a 11.30. En total fueron encuestadas 330 personas, a quienes se les preguntó por qué creían que se habían puesto las rejas: por el cuidado de las plantas, para evitar acampes, o por la limpieza de la plaza. Al menos la mitad escogió la primera opción, mientras que las otras dos fueron repartidas en partes iguales.

La segunda pregunta era, entonces, si estaban de acuerdo o no con la colocación de de las rejas, a lo que el 90 por ciento respondió que sí. Es decir, 297 personas dijeron que les parecía correcto, mientras que 33 aseguraron que no.

Pese a que la encuesta abarca a un pequeño sector de la población, brinda un panorama acerca de la opinión pública al respecto, sobre todo de personas que no integran ningún tipo de partido o grupo. “Como la gente no sabe que esto es un patrimonio histórico cultural y que le es propio, no se preocupan si lo están por destruir, por mantenerlo, por nada”, lamentó Graciela de Kuna.

Por su parte, Penayo se mostró sorprendido y explicó de qué manera intervino en la cuestión: “Hicimos un petitorio al municipio a efectos de dar respuesta a la demanda que nos trajo el grupo del Colegio de Arquitectos que son miembros de la Comisión de Patrimonio”.

Y continuó: “Solicitamos que se remita el expediente abierto por esta gente y consultamos si en definitiva se había hecho conforme a lo que establece el mecanismo preestablecido, que es la convocatoria a la comisión para hacer las consultas pertinentes. Ellos me dijeron que sí, y eso ya limitó toda posibilidad de acción. Quedó en stand by”.

