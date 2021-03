Santo Tomé tendrá su primera recolectora de residuos: "Es una buena oportunidad de igualdad"

La escasez laboral se potenció con esta pandemia, en muchos sectores. Y fue el caso de Vanesa, una correntina que se recibió de enfermera, pero debió dejar la licenciatura por cuestiones económicas y ahora afronta el desafío de ser la primera recolectora de residuos de Santo Tomé.

Ansiosa por esta nueva etapa, el jueves Vanesa Fernández (39) recibió todo el equipamiento que utilizará de lunes a viernes, de 16 a 20, mientras recorra con el camión recolector las calles de la localidad.

La sonrisa no se le borra del rostro. Se ganará su sueldo dignamente, trabajando, y eso es lo que la enorgullece. "Era un trabajo exclusivo de los hombres. Pero hace cuántos años que las mujeres pedimos igualdad de posibilidades laborales", dijo y admitió: "Yo fui quien pidió este trabajo. Y ellos aceptaron de buen gusto, no me pusieron un pero. Me entendieron".

La enfermera y ahora recolectora contó cómo surgió esta idea del trabajo en un sector que, generalmente, nadie quiere ocupar. "Yo voy a entrenar en el mismo lugar que va el intendente, frente a la Plaza San Martín, y una noche le pregunto si alguna vez se le ocurrió poner mujeres en el servicio de recolección. Y me dijo que en la historia de Santo Tomé no había mujeres en ese sector. Me pregunta, ¿vos te animarías? Y le digo, claro que me animo".

Y así arrancó todo. "Yo le conté cómo estaba mi tema (laboral y económico), le dije que necesitaba trabajar acá, estar con mis hijos. Y él me entendió. Jamás me puso un pero, cuando podría haberlo hecho".

Vanesa recordó, como antecedente, que cuando fue a pedir trabajo a una empresa de limpieza que brinda servicios en diferentes instituciones de Santo Tomé, la respuesta negativa era rotunda a la hora de tomar mujeres.

Prueba satisfactoria

Hasta ahora sólo hizo la prueba piloto, y fue satisfactoria, ya sabe cómo es el movimiento y sus compañeros la recibieron más que bien. "Me dijeron vos tranquila, que cuando nosotros empezamos acá, tampoco sabíamos nada".

"Yo se que es un laburo que nadie quiere hacer, viste. Yo tuve que dejar mi licenciatura, pero los números no me cerraban. Estoy dispuesta a que me vaya bien. Me dieron todo el equipo: botas de goma, borcegos, dos mudas de ropa de grafa, capa de lluvia, guantes de amianto, todo lo necesario", reconoció.

Y finalmente analizó: "Yo pienso que cuando nosotras las mujeres pedimos inclusión, las mismas posibilidades laborales, es porque nos sentimos capaces de hacer ciertas tareas. Con esto siento que empezaron a escucharnos, que confían en nosotras para hacer determinados trabajos, y es una buena oportunidad".