Ganó el Grammy y va por el Oscar con sus letras contra el racismo

miércoles 17 de marzo de 2021 | 3:16hs.

Un día después de ganar el Grammy a la canción del año con ‘I can’ breathe (No puedo respirar)’, H.E.R. y sus colaboradores Tiara Thomas y D’Mile pasaron a ser compositores nominados al Oscar por el tema ‘Fight for You’ de la cinta ‘Judas y el mesías negro’.

El himno de protesta de H.E.R. ‘I Can’t Breathe’, recibió el premio a la canción del año el domingo en los Grammy, y otra conmovedora canción con letras relevantes de la cantante de R&B, ‘Fight for You’ de la película ‘Judas and the Black Messiah (Judas y el mesías negro’ está nominada al Premio de la Academia a la mejor canción original.

H.E.R. escribió ambos temas con D’Mile, un supertalentoso productor que ha creado canciones para estrellas que van de Janet Jackson y Bruno Mars a Beyoncé y Jay-Z y, otro colaborador en la composición fue Thomas, una cantante que ha tenido éxito con su propia música y ha escrito otras canciones con H.E.R. como ‘Avenue’ y ‘Slide’.

Acerca de la inspiración para escribir la letra y componer la música de ‘Fight for you’ para la cinta ‘Judas and the black messiah’ H.E.R escribió en sus redes que: “Su revolución inspiró mi revolución”, refiriéndose a Fred Hampton, el activista sobre el que habla la cinta de Shaka King.

En entrevista con The Hollywood Reporter (THR), la cantante detalló a fondo sobre la premisa que soltó en redes sociales.

“Es por mi generación. Tenemos la responsabilidad de seguir haciendo su trabajo. La gente verá la película y, con suerte, les hará desear comenzar su propio tipo de movimiento y comenzar su propia revolución”, sostuvo acerca de este acercamiento que tuvo a la vida y legado de Hampton, revolucionario socialista asesinado por el FBI.