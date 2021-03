En Paraguay eligen quién tiene más chances de vivir para ocupar una cama de terapia intensiva

sábado 13 de marzo de 2021 | 16:47hs.

La situación vivida en otros paises donde el sistema de salud ha colapsado por completo y debieron elegir qué paciente accede a una cama de terapia intensiva y quién muere en la espera está "a pasitos" de ser una realidad paraguaya, indicó el doctor Roque Silva al diario ABC de Paraguay.

"Estamos a pasitos. Ni siquiera te hablo de a un paso", ejemplificó el director de la XI Region Sanitaria del Ministerio de Salud sobre la situación que viven los centros hospitalarios de cabecera en la lucha contra el Covid-19.

Contó que desde hace tres días deben elegir quién tiene la oportunidad de luchar por su vida en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) y quién debe sufrir en la espera, ya que el 100% de las camas de cuidados intensivos del servicio estatal está ocupado.

Silva lamentó que deban elegir a los más jóvenes u otros pacientes con mejores condiciones de vida para pasarlos a una cama de terapia intensiva cuando se consigue una. "A los demás les sostenemos en una cama de urgencia. Hoy tenemos la posibilidad aún de elegir. Si seguimos a este ritmo de contagio, estamos a pasitos, ni siquiera te hablo de a un paso (de elegir quien vive y quien muere)", dijo en conversacien con el medio paraguayo.

Ante este panorama, pidió a la ciudadanía tomar precauciones y acatar los protocolos sanitarios para evitar la expansión del virus.

En cuanto a las movilizaciones ciudadanas, dijo no querer dar un mensaje de desaliento a un derecho constitucional que es la protesta, pero instó a que la hagan tomando las precauciones sanitarias de distanciamiento social, lavado de manos y uso del alcohol en gel.

"Que la ciudadanía entienda de que no es una alarma por alarmar nomás. No podemos quedarnos sin camas para atender pacientes. Hay un paciente de 23 años con pulmones colapsados, sin enfermedad de base. Ahora está en terapia intensiva. En una cama de terapia intensiva no importa si tenés o no enfermedad de base. Estás en manos de cómo reaccione tu cuerpo", lamentó el Dr. Silva.