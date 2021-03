La quema intencional de basura y pastizales puso en riesgo a un asentamiento de Candelaria

El incendio de malezas en una zona lindante al asentamiento Nuevo Santa Cecilia de la localidad de Candelaria puso en riesgo este mediodía a las viviendas y a las familias de bajos recursos que en ellas habitan.

Por momentos el fuego parecía incontrolable y amenazaba con avanzar directo hasta el caserío. Son construcciones precarias, de madera, por eso se encendieron todas las alarmas.

Los bomberos voluntarios de Candelaria fueron alertados por los afectados y trabajan a destajo desde hace un par de horas para controlar las llamas que aparentemente se iniciaron con la quema de basura y ganó espacio en los pastizales siendo favorecido por el viento.

Sintiéndose en riesgo, de a ratos los propios vecinos colaboraron con los voluntarios que se adentraron entre el pasto secos y el humo.

"Vamos a intentar controlarlo para que no llegue a las casas pero en estos casos las chispas son un peligro", dijo un bombero y en esa línea explicó que "todo está muy seco por falta de lluvias y agrava mucho el viento, por eso no hay que prender fuego de ningún tipo. No hacerlo evita problemas que pueden ser irreparables".