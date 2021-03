Rechazan excarcelar al principal sospechoso del caso Gallego Rojas

jueves 11 de marzo de 2021 | 0:30hs.

La investigación tendiente a esclarecer el homicidio del comerciante y prestamista colombiano Gustavo Gallego Rojas (32) continúa en marcha y mientras se espera la declaración indagatoria del segundo detenido en el marco de la causa, la Justicia rechazó el pedido de excarcelación presentado por el principal sospechoso.

Tal como publicó El Territorio en la víspera, a través de su abogado defensor el primer detenido que tiene el caso, Brayan Damián C. A. (25) -también colombiano-, había solicitado en las últimas horas su excarcelación, planteo que en primera instancia había sido corrido visto a la fiscalía interviniente.

Y la respuesta llegó ayer porque finalmente el Juzgado de Instrucción Siete, a cargo del magistrado Miguel Mattos, resolvió rechazar el pedido de excarcelación. El estado incipiente de la investigación, las medidas de prueba que todavía están en proceso y la gravedad del delito bajo pesquisa, los fundamentos de la denegatoria, según pudo saber este medio.

Además, esa no fue la única actividad que presentó el expediente dado que el otro detenido, José Ramón R. (26), compareció ayer ante el mismo juzgado y completó la audiencia de designación de abogado defensor.

Ahora, su próxima cita será hoy, a partir de las 9, cuando nuevamente sea trasladado a sede judicial para prestar declaración indagatoria.

En esa instancia, las autoridades al frente del caso le notificarán del hecho que se investiga, de los elementos que registran en su contra y, si así lo decide, podrá dar su versión de los hechos.

El otro camino que puede tomar es abstenerse de declarar, tal como lo ampara su derecho. Lo que no podrá evitar es ser imputado y, en este punto, cabe mencionar que su consorte causa ya está acusado formalmente por el delito de homicidio calificado.

Tras cumplimentar este paso procesal, las autoridades avanzarán con la toma de testimoniales, instancia en la cual los testigos que declararon o aportaron datos del caso a la Policía durante los primeros pasos de la investigación deberán ratificar sus dichos ante la Justicia.

Según detallaron, habría un total de 16 testimoniales programadas.



El caso

El crimen de Gallego Rojas, prestamista y dedicado a la venta de muebles, fue reportado el 28 de febrero, poco después de la 0.30, cuando sus vecinos oyeron gritos provenientes de su departamento en la chacra 103 (barrio Yacyretá) y al acudir en su auxilio lo encontraron sin vida en el lavadero del lugar.

Allí se constató que el hombre había sufrido al menos quince heridas cortantes en diversas partes del cuerpo, aunque luego el examen de autopsia determinó que la lesión mortal estaba localizada en el tórax.

Los primeros testimonios indicaron haber visto a dos hombres saliendo de la escena con un caja fuerte portátil (con $70.000 dentro) en mano y huyendo en la Honda Titán de Gallego Rojas.

Luego aparecieron otros testigos que apuntaron sus sospechas hacia Brayan, que tiempo antes había trabajado como “cobrador” de la víctima y de esa relación surgió un conflicto en el que implicado había amenazado de muerto a su compatriota.

Los siguientes datos reconstruyeron que tanto Brayan como José Ramón llegaron desde Corrientes el 27 de febrero para concretar el crimen. Hay testigos que los vieron merodeando la zona del hecho y también los vieron circulando en la moto de la víctima luego del homicidio.