Demandan a una empresa por daño en el Amazonas

Once organizaciones ecologistas y líderes indígenas llevaron esta semana al grupo de supermercados Casino a los tribunales de Francia. Señalan la responsabilidad del grupo en la deforestación de la Amazonía con la venta de carne procedente de la ganadería extensiva en Brasil y Colombia. RFI entrevistó a Boris Patentreger, cofundador de la asociación Envol-vert, una de las organizaciones querellantes. “Reprochamos al Grupo Casino de no haber puesto un buen plan de vigilancia para asegurarse de que no haya deforestación en su cadena de suministro para los productos de carne que proponen en sus almacenes. Hemos hecho varias investigaciones y hemos encontrado casos de deforestación en su cadena de suministro”, señala a RFI Boris Patentreger, cofundador de la asociación Envol-vert.

Esta denuncia se basa en una ley francesa de marzo de 2017 votada a raíz de la tragedia del Rana Plaza que tuvo lugar en Bangladesh en 2013. Esta ley “sobre el deber de vigilancia” obliga a las multinacionales a controlar mejor a sus subcontratistas en materia de derechos humanos y medio ambiente.