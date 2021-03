Qué ver, leer y escuchar

sábado 06 de marzo de 2021 | 6:00hs.

El pájaro carpintero

Paramount+, online

En la década de 1850, el abolicionista John Brown y un joven esclavo encabezaron un grupo de luchadores por la libertad en un heroico intento de acabar con la esclavitud. Con elenco encabezado por Ethan Hawke.

Volver al futuro

Netflix

Un clásico inoxidable. Trilogía ideal para el fin de semana. En la primera, la máquina del tiempo transporta a un adolescente a los años 50, cuando sus padres todavía estudiaban en la secundaria.

Risas al punto de sal

Raquel Sastre

El conmovedor testimonio de una madre con una hija con autismo que reivindica el humor como salvación ante la adversidad. Una historia de esperanza que rebosa vitalismo y valentía que reivindica la importancia de la atención temprana.

Hambruna roja

Anne Applebaum

La ganadora del Premio Pulitzer por Gulag y finalista del National Book Award por ‘El Telón de Acero’, cuenta en este libro la historia de uno de los peores crímenes de la era soviética. Con archivos clasificados y testimonios de supervivientes.

Blue

Joni Mitchell

Sus incursiones en el folk o el jazz con textos de elevada carga emocional son algunos de los mejores legados femeninos de la historia de la música y este disco esclaramente una de sus cumbres más elogiadas.

Blonde on blonde

Bob Dylan

El séptimo álbum de estudio de Bob Dylan (Minnesota, 1941), el primer LP doble en la historia del rock. Completó la trilogía que Dylan comenzó con Bringing It All Back Home en 1965 y continuó con Highway 61 Revisited un año después.