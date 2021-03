Inicio del Ciclo Lectivo: 1 de cada 3 misioneros volverán a la presencialidad este 9 de marzo

viernes 05 de marzo de 2021 | 10:05hs.

El martes 9 de marzo está fijado en el calendario escolar de Misiones como inicio de dictado de clases que, en contexto de pandemia por Covid-19, estará marcado por la bimodalidad: presencial y virtual.

De esta manera, se están dando los ajustes finales para el regreso a una presencialidad cuidada logrando que se cumplan todos los protocolos vigentes.

Miguel Sedoff, ministro de Educación de la provincia de Misiones, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y destacó: "El regreso a la presencialidad es de todo el sistema educativo con todo lo protocolar, cada institución está conformando su protocolo porque es acorde a su realidad, algunas pueden volver a pleno con la presencialidad por el espacio que tienen y otras no".

"La idea es regresar a la mayor presencialidad posible porque es lo que más se sintió en el 2020 porque la virtualidad no la sustituye. Son 400 mil los estudiantes que volverían a las aulas este martes, es un número importante porque es 1 de cada 3 misioneros que vuelven al sistema", detalló.

Además comentó que hay establecimientos que tienen un panorama más complejo que otros por las obras que no se han terminado "pero las clases comienzan el día martes para todo el sistema educativo ya sea virtual o presencial".

"Es importante resaltar que ante un caso positivo las escuelas no cierran, sólo el aula donde estuvo el alumno y sus contactos estrechos, es por ello la importancia del distanciamiento, uso de alcohol, ya está todo organizado y se actúa a consecuencia. Es un protocolo bastante específico para ese cumplimiento pero tenemos que ser optimistas, la escuela no es un lugar de contagio y no debemos pensar que por abrirlas haya una explosión de casos, tenemos que volver a una presencialidad cuidada y eso debemos priorizar", consideró.

Becas Progresar

En la jornada de ayer, jueves, en el Salón Oval del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología se puso en funcionamiento la mesa provincial interinstitucional para acompañamiento en la gestión para los beneficiarios de las becas Progresar. Servirá de herramienta para garantizar el acceso, sostenerlo en el tiempo y acompañar las trayectorias educativas de los jóvenes.

El lanzamiento se realizó en una conferencia de prensa, que fue encabezada por el ministro de Educación, Miguel Sedoff; su par de Salud, Oscar Alarcón; la de Trabajo, Silvana Giménez; y de Desarrollo Social, Benilda Danmer. También estuvieron presentes la subsecretaria de Educación, Rosana Cielo Linares; el de Asuntos Municipales, José Schiro; la directora de Asuntos Guaraníes, Norma Silvero; el diputado Martín Cesino entre otros.

Al respecto, Miguel Sedoff, manifestó: "Hicimos ayer una mesa de las Becas Progresar porque la nueva impronta que tienen estas becas se relaciona con la extensión hacia otros beneficios para los que la reciban que se va a dar para: estudiantes terciarios-universitarios, otras para la finalización del secundario, cursos de formación profesional y otra especial para la carrera de enfermería, es interesante porque es una buena política de fomento para estudiantes que han quedado atrasados".

"El tema del rendimiento académico por la emergencia es uno de los elementos que no se han tomado en cuenta y si se ha tomado en cuenta la continuidad y la idea es duplicar la cantidad de becados, es una suma mensual que inicia en los 3500 pesos que es de estímulo para el regreso al sistema", concluyó.