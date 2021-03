Quedó sordo a los 6 años y necesita ayuda para reparar sus audífonos

miércoles 03 de marzo de 2021 | 5:15hs.

Carlos Donovan Martínez creció y esa es la mejor parte de la historia de quien hace 15 años sufrió graves quemaduras en el 80 por ciento de su cuerpo, debido a una travesura infantil que disparó el comienzo de una seguidilla de pesadillas para la humilde familia que vive en el barrio San Onofre de Posadas.

A los 6 años frente a su propia casa un vecinito de 13 años quiso prender una fogata, y para hacerlo sacó nafta del auto de su padre y sin querer derramó el combustible en su cuerpo. Las llamas lo envolvieron de pies a cabeza, abarcaron todo el tronco, las extremidades y dañaron sus órganos. Las distintas operaciones de implante de piel fueron un éxito, pero Donovan perdió la capacidad auditiva al dañarse parte de la médula y las venas que proveen de la sensibilidad para oír o distinguir determinados ruidos o palabras.

“Luego de la recuperación escuchaba, pero no distinguía de dónde provenía o quién le hablaba. En aquel entonces, gracias a la obra social conseguimos el audífono, y recuperó su capacidad auditiva”, dijo la madre de Donovan, Rita Peralta.

Hoy tiene 23 años. Estudia gastronomía y para pagarse los estudios, trabaja en un lavadero de autos. Hace unos meses se le rompieron los componentes externos de sus implantes y necesita equipos nuevos.

Al no contar con ingresos fijos, tanto la familia como el Banco de Audífonos de Misiones piden a quienes ya no utilicen cables, bobinas o cargador de batería de los implantes cocleares acerquen los elementos para poder reparar los audífonos de la marca Medel, ya que el costo de los equipos ronda actualmente los 13 mil dólares.

“Al perder su papá el trabajo, Carlos quedó sin obra social. Aún no fue dado de alta en Incluir Salud (el programa de la Agencia Nacional de Discapacidad), es por eso que mientras tanto apelamos a esta solución transitoria para poder mejorar su calidad de vida y su desempeño académico y laboral”, indicó la fonoaudióloga Natalia Zajaczkowski, referente provincial del programa de hipoacusia y cofundadora del Banco de Audífonos junto a la otorrinolaringóloga Gabriela Sosa Jost.

Un guerrero

Luego del accidente, de pasar casi tres meses en terapia intensiva y de concurrir de manera periódica a una estimuladora y a una fonoaudióloga, Donovan pudo volver a la escuela y terminar la primaria y la secundaria. Según relata el proceso no fue fácil y le costó adaptarse a su cuerpo. “No podía correr, mover la mano y sobre todo en la comunicación con la gente”.

En su paso por la escuela primaria N° 871 del barrio Nueva Esperanza, “era tímido y vergonzoso. En la secundaria en el CEP 5 sufrí bullying los primeros años. Luego acepté que todo esto ya era parte de mí y nadie más me jodió”.

Con la intención de poder tener un microemprendimiento comenzó a estudiar gastronomía por las noches. Aunque también desea probar suerte en la mecánica.

“Ahora que no estoy escuchando no sé si pueda seguir estudiando. Trabajo mañana y tarde. Quiero destinar mis noches a aprender, pero para ello necesito los audífonos. A los chicos de mi edad les diría que trabajen, que no se queden atrás, las cosas andan muy difíciles. Todo se puede, sólo hay que dar la vuelta y dejar las excusas”, finalizó esperanzado en poder seguir mejorando.

Nota relacinada

En Misiones se atienden 15.000 consultas al año