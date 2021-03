“Artivista” de la disidencia

martes 02 de marzo de 2021 | 1:50hs.

“Cuando comencé a bailar las milongas me empezó a entrar un gustito por la música, se fue dando de a poco. Años después empecé a cantar y descubrí que podía transmitir relatos, historias, contradicciones e incluso ideas a través del tango”, relató Fifí Real, quien desde el 2012 es cantante de tango queer e interviene milongas, salones y grandes teatros con su proyecto Fifí Tango y su orgullosa bandera LGBTIQ+.

Posadeña, oriunda de Villa Blosset y autodenominada como marica fronteriza, Fifí es activista por los derechos de las disidencias sexuales y de género. “Me posiciono en la frontera de donde somos nosotros en Posadas, de la frontera del país y de la frontera de los géneros. No binaria porque no me considero ni hombre ni mujer, no acepto ninguno de esos dos géneros propuestos. Yo pertenezco a un grupo de personas de todo el mundo que estamos en el medio, que estamos en la frontera”, dice.

Bajo el papel de ‘artivista’, performea, dirige y produce espectáculos que cruzan las luchas de su colectivo, generando espacios, haciendo caminos, construyendo y a la vez, deconstruyendo sentidos.

Autogestiva desde siempre, la pandemia la empujó a repensar muchos proyectos que tenía en mente desde hacía bastante tiempo. Su inquieta cabeza y su talento para producir la llevaron a crear ‘Quarentanga’, un ciclo de arte que converge su esencia con su creatividad. Se trata de un espectáculo virtual que incluye entrevistas íntimas, investigaciones, música y más.

“Antes de la pandemia nosotras ya veníamos de una situación precarizada. Ahora estamos pasando a otra también así, pero virtual. Y en medio de todo este contexto me propuse con un grupo de amigues a trabajar en Quarentaga”, detalló sobre el proyecto que llevó adelante junto a Seba Zasali y otros y que contó con varios invitados en 5 diferentes episodios que podrán verse de manera gratuita en la plataforma de Youtube de la artista: Fifí Tango.

El proyecto surgió en plena cuarentena, luego de que Fifí debiera suspender su gira por Paraguay y México: “Tuve que darle un volantazo rápido a toda la situación y ponerme a buscar otro trabajo. Y como me recibí en la Escuela Industrial de técnica informática, volví a trabajar en sistemas. Como artista, me quedé mucho en el plano de la reflexión y así fue surgiendo este proyecto”, señaló haciendo hincapié en los shows en vivo que brindó con Quarentanga, que se trató además de un programa cargado de sentido así como también de compañía. Es que “la primera consigna de la cuarentena, cuando sólo comenzó todo, fue #QuédateEnCasa. Pero yo no podía salir con eso, porque mi público es un público disidente y muchas veces son expulsados de sus casas, así que el hogar no es seguro para ellos y ese mensaje no lo podía transmitir”, agregó aludiendo a que eso la empujó a pensar en otra cosa e innovar con la propuesta.

Además del programa, Fifí también lanzó varias canciones, “para poder acompañar al público con eso, porque a veces una canción acompaña, se convierte en una caricia. Y quizá, con eso ayudaba a alguien”, destacó.

Sin embargo, repensar esas nuevas dinámicas y espacios de encuentro no fueron tarea sencilla, ya que el tango “se crea con el público: “Por eso también Quarentanga fue tan especial, porque fue pensar ‘Cómo creo que me están escuchando, qué están pensando o sintiendo detrás de la pantalla, les está gustando lo que ven’. Todo eso me pasaba también por la cabeza. Igualmente, después leía los chats y comentarios y ahí se generaba un feedback especial”, relató.

Ahora, con la lenta y paulatina vuelta a los escenarios, Fifí se plantea que crear es más importante que volver: “Volver me da mucha ansiedad pero sobre todo porque no sé si quiero que todo vuelva. Yo decidí no volver a algunos espacios. Prefiero que muchas cosas se quedes en el mundo anterior a la pandemia. Creo que en este momento crear es más importante que volver”.

En detalle

Su música

‘Por nuestra cobardía’, ‘Nací para molestarte’ y ‘Se dice de mí’, son algunas de las interpretaciones a las que Fifí Tango le pone su voz impronta; milonga, candombe, boleros y más.

Su show

Desde que comenzó la pandemia, y se vio alejada de los escenarios, Fifí lanzó un proyecto audiovisual llamado ‘Quarentanga’, son 5 capítulos que pueden verse en sus redes.

Fronteriza

Fifí Real nació en Posadas, vivió en Villa Blosset y terminó el secundario en la Escuela Industrial. Desde hace varios años está en Bs. As.

Se autodenomina marica fronteriza.