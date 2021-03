Sigue la intensa búsqueda de los homicidas del prestamista

martes 02 de marzo de 2021 | 6:06hs.

Mientras los investigadores intentan ubicar datos en torno al paradero de los presuntos autores del horrendo asesinato del vendedor de muebles y prestamista colombiano Gustavo Rojas Gallego (32), quien fuera ultimado a puñaladas a última hora del sábado en el departamento que alquilaba en el barrio Yacyretá de la capital provincial, ayer se conocieron más detalles de la autopsia al cuerpo del fallecido.



Según indicaron voceros judiciales consultados por este matutino, el examen preliminar de los forenses arrojó que la causa de muerte del comerciante se debió a un traumatismo penetrante de tórax, gravísimo por arma blanca.



Además, se consignó que Gallego, de las más de 15 puñaladas que se constataron hasta el momento, tres de ellas fueron muy profundas.



Por otro lado, las fuentes consultadas indicaron que si bien muchos amigos y conocidos se hicieron presentes en la Morgue Judicial, hasta el momento los pesquisas no lograron ubicar a ningún familiar del prestamista.



Sobre la pesquisa del caso, se pudo saber que por estas horas continúa el relevamiento de cámaras de seguridad de vecinos de la zona. A partir de esto se intenta reconstruir el circuito de escape de los dos hombres que fueron vistos salir del edificio donde vivía el colombiano.



Según la reconstrucción policial, los homicidas -de acuerdo a datos recabados con testigos- serían también de la misma nacionalidad.Incluso uno de ellos sería un joven de 26 años que por estas horas se investiga si trabajaba como empleado para Gallego. Su moto era la que estaba estacionada frente al inmueble del fallecido y con el cual los agresores escaparon de la escena del crimen con 70.000 pesos en efectivo y un celular.



Siempre desde el aporte dado por las fuentes consultadas, por el momento los investigadores no se arriesgan a confirmar el móvil del crimen. Por que si bien no se descarta que pudo tratarse de un caso de ajuste de cuentas ligado a alguna vieja deuda entre los homicidas y la víctima, por el momento la hipótesis del robo es la que toma mayor fuerza en la investigación.



Por otro lado, se aguarda por la toma de distintas testimoniales con vecinos y allegados al comerciante, a los fines de reconstruir los últimos días del fallecido y los vínculos cercanos que este tenía.



Por este hecho, la Dirección Homicidios de la Policía de Misiones continuaba anoche con distintos operativos en busca de lograr ubicar a los dos principales sospechosos.



Aunque tampoco se descarta que exista un tercer implicado en el homicidio.