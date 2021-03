Daddy Yankee reveló cuánto aumentó de peso en la pandemia

martes 02 de marzo de 2021 | 6:00hs.

Daddy Yankee es una de las máximas figuras de la música latina. Ppero además, una influencia para muchos jóvenes.



A lo largo de los meses de aislamiento que vivió en su país, el reguetonero se mostró muy activo, pasando muchas horas en el gimnasio, y por momentos acompañado en las fuertes rutinas por su esposa Mireddys González. “El sacrificio es muy duro, pero al final se van viendo los resultados:”, describió junto a un GIF donde se lo veía haciendo unas de las rutinas.



El cantante reveló en las últimas horas a sus seguidores que aumentó 50 libras (23 kilos) durante la pandemia, específicamente por la ansiedad que le creó mantenerse encerrado en su casa y no poder ofrecer presentaciones musicales. Ante ello, decidió dedicarse a su salud, y combinando un plan de dieta y ejercicios, para poder adelgazar y cambiar su físico.



“Llevaba tres décadas sin parar, y entonces hacer una pausa forzada, pues me dio un poco de ansiedad. Yo no entendía y comiendo, comiendo, comiendo y de momento tenía 50 libras de más. Por eso decidí hacer un cambio ”, detalló.